Gnabry zostrelil Severných Írov hetrikom

Nemeckí futbalisti Leon Goretzka (druhý vľavo) a Serge Gnabry s atešia z gólu v zápase C-skupiny kvalifikácie Euro 2020 Nemecko - Severné Írsko 19. novembra 2019 vo Frankfurte nad Mohanom. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Frankfurt 20. novembra (TASR) - Nemeckí futbalisti sa rozlúčili s úspešnou kvalifikáciou EURO 2020 vysokým domácim víťazstvom 6:1 nad Severným Írskom, pod ktoré sa hetrikom podpísal Serge Gnabry. Miestenku na šampionát si zabezpečili už sobotnou výhrou nad Bieloruskom (4:0), utorkovým triumfom spečatili prvé miesto v C-skupine.Zverenci trénera Joachima Löwa síce už od 7. minúty prehrávali po góle Michaela Smitha, potom však prišli chvíle Gnabryho. Krídelník mníchovského Bayernu sa spoločne s klubovým spoluhráčom Leonom Goretzkom postarali ešte do prestávky o obrat skóre a v druhom polčase skompletizoval hetrik. Gnabry potvrdil svoju vysokú streleckú efektivitu v národnom drese, v trinástich vystúpeniach vsietil rovnaký počet gólov. "," povedal po svojom druhom reprezentačnom hetriku Gnabry, ktorý pri odchode z trávnika v 80. minúte zožal od publika vo Frankfurte potlesk.Löw po krachu na MS 2018 v Rusku, kde Nemci v pozícii úradujúcich majstrov sveta šokujúco vypadli už v základnej skupine, pristúpil ku generačnej obmene v reprezentácii. Omladený tím v Lige národov len nasával skúsenosti z náročných medzištátnych zápasov, v kvalifikácii EURO 2020 sa však už rozbehol. V C-skupine prehral iba raz (doma s Holandskom 2:4) a vyhral ju s dvojbodovým náskokom práve pred "oranjes". Nemci naznačili svoje ambície smerom k EURO, kde by mali svoje tri zápasy v základnej skupine odohrať doma v Mníchove. "t," citovala agentúra DPA Goretzku, autora dvoch gólov v utorkovom dueli.Severní Íri začali kvalifikáciu sľubne, po štyroch víťazstvách sa zdalo, že by mohli konkurovať obom favoritom, no v dueloch s Nemeckom a Holandskom dokázali vyťažiť iba bod a v tabuľke skončili napokon na nepostupovom treťom mieste. Šancu zabojovať o miestenku na ME budú mať v play off Ligy národov. V semifinále B-divízie sa predstavia na pôde Bosny a Hercegoviny, v prípade úspechu zabojujú o postup vo finále proti víťazovi duelu Slovensko - Írsko. "," povedal pre BBC tréner severoírskej reprezentácie Michael O'Neill.Holanďania si postup na ME zaistili už v sobotu, v utorok na záver kvalifikačných zápolení rozdrvili v Amsterdame Estónsko 5:0. Aj v tomto zápase sa zrodil hetrik, svoj premiérový v národnom drese strelil Georginio Wijnaldum. Stredopoliar Liverpoolu pri absencii stopéra a klubového spoluhráča Virgila van Dijka nastúpil s kapitánskou páskou. Holanďania si napravili chuť po neúčastiach na ME 2016 a MS 2018 a na budúcoročnom kontinentálnom šampionáte budú chcieť uspieť. "" uviedol van Dijk pre BBC. "."