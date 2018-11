Godin môže chýbať Atleticu Madrid až štyri týždne, tvrdí denník AS

Futbalista Atletica Madrid Diego Godin. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 12. novembra (TASR) - Španielsky futbalový klub Atletico Madrid sa zrejme bude musieť vyrovnať s viactýždňovou absenciou jeho uruguajského obrancu Diega Godina. Kapitán "Los Colchoneros" utrpel zranenie vo víkendovom súboji s Athleticom Bilbao, ktoré rozhodol víťazným gólom na 3:2 v nadstavenom čase zápasu.Tridsaťdvaročný Godin má problémy so stehnom. Atletico síce odmietlo zverejniť podrobnosti s možnou dobou návratu, ale denník AS vypátral, že opora mužstva by mohla chýbať tri až štyri týždne. Určite by v tomto prípade vynechal prípravné zápasy jeho reprezentácie 16. novembra v Brazílii, resp. 20. novembra s Francúzskom na Stade de France. Reálne tiež hrozí, že nútene vynechá domáci ligový šláger s FC Barcelona (24. novembra).Argentínsky tréner Diego Simeone sa už musí zaobísť bez zranených obrancov Lucasa Hernandeza, Jose Maria Gimeneza a Stefana Saviča. Informovala agentúra AFP.