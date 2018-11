Hráčmi týždňa NHL sa stali Pastrňák, Wheeler a Giroux

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 12. novembra (TASR) - Hráčmi uplynulého týždňa zámorskej hokejovej NHL sa stali krídelník Bostonu Bruins David Pastrňák, krídelník Blake Wheeler z Winnipegu Jets a center Philadelphie Flyers Claude Giroux.Čech Pastrňák si vyslúžil honor prvej hviezdy sledovaného obdobia za to, že strelil v štyroch stretnutiach päť gólov a pridal dve asistencie. Rodák z Havířova, ktorý si v uplynulom týždni pripísal druhý hetrik v kariére, je šiestym hráčom Bruins so šestnástimi gólmi v prvých sedemnástich zápasoch sezóny.Američan Wheeler nazbieral v dvoch stretnutiach sedem bodov za šesť asistencií a jeden gól. S celkovo 20 asistenciami na svojom konte vedie rebríček aktuálneho ročníka. Tridsaťročný kapitán Flyers Giroux z Kanady získal v troch stretnutiach osem bodov (3+5) a navyše pridal osem plusových bodov. Stal sa deviatym hráčom v histórii Philadelphie s 50 trojbodovými duelmi na svojom konte.