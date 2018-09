Golden Age Festival ponúkne tradičný jazz a swing

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - V sobotu 8. septembra sa v bratislavskom V-klube uskutoční už piaty ročník medzinárodného festivalu tradičného jazzu a swingu Golden Age Festival. Zemeriava sa na interpretáciu hudby z počiatkov vzniku jazzu, jeho tzv. zlatej éry (Golden Age). Už o týždeň sa Bratislava pomyselne premiestni v čase do 20. až 40. rokov minulého storočia, do kolísky jazzu New Orleansu či legendárneho Cotton Clubu v newyorskom Harleme.Zoskupenia, ktoré organizátori na festival pozývajú, sú vyberané s veľkými nárokmi na kvalitu. Tento rok sa môžu návštevníci tešiť na účinkujúcich z USA, Maďarska, Poľska a Slovenska. Po koncerte nasleduje už tradičná improvizovaná jam session všetkých účinkujúcich, ktorá sa teší veľkej obľube poslucháčov, ale aj samotných hudobníkov.Riaditeľ festivalu, klavírny virtuóz s medzinárodným renomé a saxofonista Ladislav Fančovič o piatom ročníku festivalu povedal:Vyvrcholením večera bude poľské zoskupenie Jazz Band Ball Orchestra, ktoré už vyše 50 rokov prináša divákom po celom svete tradičný jazz na špičkovej úrovni. Na Golden Age Festival prídu aj so svojim špeciálnym hosťom z USA, klaviristom, spevákom a skladateľom Stanleym Breckenridgeom, ktorý svojou energiou a prirodzeným skvelým jazzovým prejavom strhne divákov do ozajstného virvaru. Trojicu účinkujúcich už tradične uzavrie domáci Fats Jazz Band, ktorý tento rok ponúkne návštevníkom viaceré novinky v repertoári a predstaví aj unikátny, raritný nástroj bas saxofón.dodal Fančovič.TASR informovala manažérka a speváčka Janka Dekánková.