Thirty Seconds To Mars ponúkli v Bratislave silný hudobný zážitok

Na snímke americký spevák a herec Jared Leto počas koncertu jeho skupiny 30 seconds to Mars na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 31. augusta 2018. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) – Slovenská metropola má za sebou ďalší mimoriadne silný hudobný večer, v rámci The Monolith Tour koncertovala v piatok večer (31.8.) na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu americká skupina Thirty Seconds To Mars. Na tomto turné predstavujú piesne z nového, v poradí piateho albumu America, ktorý vydali 6. apríla tohto roka.Prvými tromi singlami z novinkového albumu boli Walk On Water, Dangerous Night a Rescue Me, tie samozrejme nemohli v koncertnom playliste chýbať. Jared s bratom zahrali deväť piesní z novej platne, ďalšími boli Monolith, Love Is Madness, Hail To The Victor či Remedy. Pridali aj skladby z predchádzajúcich albumov, medzi nimi Do Or Die a City Of Angels zo štvrtého albumu Love, Lust, Faith and Dreams, vydaného v máji 2013, Kings And Queens, Closeer To Edge aj This Is War z rovnomenného tretieho albumu, ktorý vyšiel v decembri 2009, alebo From Yesterday z druhej platne A Beautiful Lie, tá vyšla v auguste 2005.V závere koncertu si Jared vybral na pódium dievčatko, spolu s ktorým potom ukazovali a volali na pódium ďalších fanúšikov. V priebehu pár chvíľ takto medzi trojicou členov kapely poskakovali a tancovali desiatky domácich fanúšikov. Predovšetkým mladí obdivovatelia Jareda a kapely boli „dobrými školákmi,” prišli na koncert pripravení, ovládali texty, čo predviedli najmä pri skladbe Walk On Water, keď odspievali sami dvakrát po sebe celý refrén.Frontman kapely Jared Leto je mužom mnohých tvárí, posledné roky zbiera úspechy na hudobnom aj filmovom poli. Je držiteľom Oscara v roku 2014 za vedľajšiu úlohu vo filme Dallas Buyers Club. Špičkový herecký výkon odviedol aj v postave Jokera vo filme Jednotka samovrahov. Kvôli filmovým postavám, ktoré stvárnil, bol ochotný zmeniť sa na nepoznanie. Počas natáčania filmu o zavraždení Johna Lennona pribral tento charizmatický herec a spevák vyše 20 kíl, kvôli úlohe v spomínanom Dallas Buyers Club zase vychudol na kosť. Napriek týmto výkyvom hmotností, ktoré si jeho kariéra a s ním súvisiaci úspech vyžiadal, je Jared stále fit. Vďačí za to zdravému životnému štýlu, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou jeho života.Skupinu Thirty Seconds to Mars založili v roku 1998 v Los Angeles bratia Jared a Shannon Leto. Debutový album 30 Seconds to Mars vydali v auguste 2002 a jeho celosvetový predaj dosiahol dva milióny kópií. Druhý album A Beautiful Lie vydali v auguste 2005, tretí This Is War v decembri 2009, oba dosiahli celosvetový predaj štyri milióny výliskov. Štvrtý album Love, Lust, Faith and Dreams vyšiel v máji 2013. Najnovším, piatym, je album America. Bratislavský koncert bol druhým vystúpením skupiny na Slovensku, premiérový koncert odohrali 28. júna 2014 na festivale Topfest.Koncertné turné The Monolith Tour začala skupina 12. marca tohto roka koncertom vo švajčiarskom Bazileji. Z Bratislavy ich cesta vedie do rakúskeho Grazu, kde hrajú 1. septembra, 5. septembra vystúpia v nemeckom Hannoveri.