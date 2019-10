Goldman Sachs znížil odhad rastu produkcie ropy z bridlíc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

New York 22. októbra (TASR) - Americká spoločnosť Goldman Sachs znížila svoju prognózu nárastu produkcie ropy z bridlíc v USA v roku 2020 a mierne zredukovala aj odhad rastu globálneho dopytu po takzvanom čiernom zlate v nasledujúcom roku.Maklérska spoločnosť uviedla, že v roku 2020 očakáva nárast produkcie ropy z bridlíc v USA o 0,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne namiesto pôvodne odhadovaného zvýšenia o 1 milión barelov/deň. To bude menej ako tohoročné predpokladané zvýšenie produkcie o 1,1 milióna barelov denne.Goldman Sachs znížila aj výhľad nárastu globálneho dopytu po rope v roku 2020 na 1,3 milióna z 1,4 milióna barelov/deň.A predpovedá tiež, že rast dodávok komodity na trhy z hlavných regiónov mimo Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa prudko zníži z odhadovaných 1,4 milióna barelov/deň v roku 2020 na 0,2 milióna barelov denne v nasledujúcom roku 2021 a 0,3 milióna barelov/deň v roku 2022.Údaje z USA ukázali, že zásoby ropy sa v týždni do 11. októbra zvýšili viac, ako sa čakalo, a to o 9,3 milióna barelov namiesto odhadovaných 2,9 milióna barelov. Dôvodom bol pokles produkcie rafinérií na dvojročné minimum.Najväčší svetoví producenti komodity - ropný kartel OPEC a jeho spojenci na čele s Ruskom, známi ako OPEC +, sa dohodli, že od januára 2019 znížia produkciu ropy o 1,2 milióna barelov denne, aby podporili rast jej cien.