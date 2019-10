Štvorica študentov bude Slovensko reprezentovať na robotickej súťaži

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 22. októbra (TASR) - Aj tento rok budú môcť hájiť farby Slovenska študenti stredných škôl na medzinárodnej olympiáde v Dubaji. Slovensko tak budú reprezentovať v treťom ročníku celosvetovej robotickej súťaže, ktorá je aj tentokrát orientovaná na životné prostredie. Informoval o tom predseda občianskeho združenia First Global Slovakia so sídlom v Poprade Ľuboš Sibert s tým, že po úspešnej reprezentácii našej krajiny na minuloročnom podujatí, ktoré sa konalo v Mexiku a odkiaľ si Slováci priniesli cenu poroty za konštrukčnú stránku robota, sa bude konať olympiáda robotov v konkurencii 186 krajín celého sveta.ozrejmil Sibert. Dodal, že tím pozostávajúci z mladých nadšencov pre robotiku sa bude spolu s mentorom snažiť dokázať, že na Slovensku existuje mnoho talentov s potenciálom venovať sa oblasti, ktorej patrí budúcnosť.hovorí Adam, kapitán tímu, ktorý zbieral skúsenosti aj v minuloročnej olympiáde v Mexiku a snaží sa ich zužitkovať v tohtoročnom tíme. K technike, robotike a k počítačom majú veľmi blízko aj ostatní členovia tímu Martin, Dávid a Daniel. Každý z nich má za sebou rôzne súťaže, konštrukčné práce či programovanie v iných obdobných projektoch. Všetci navštevujú strednú školu LEAF Academy v Bratislave.skonštatoval 17-ročný Martin.Tím pred odchodom na olympiádu pracoval na zostrojení funkčného robota, ktorý bude musieť zdolať prekážky v športovej aréne priamo v Dubaji. Okrem konštrukčnej práce ide o programovanie, funkcionalitu ale aj dizajn, ktorý je potrebný k dostatočným výkonom. Slovenský tím po minuloročnom úspechu chce aj tento rok zabojovať o finále.dodal Sibert. Body môžu študenti zbierať nielen prostredníctvom súťažných disciplín, ale aj vďaka spolupráci tímov v alianciách. Robotickej olympiády sa zúčastnia študenti vo veku od 15 do 18 rokov zo všetkých kútov sveta.