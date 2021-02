Golfista Tiger Woods mal ťažkú haváriu, museli ho operovať

Americký golfista Tiger Woods mal vážnu autohaváriu a podľa správ agentúry AP ho museli zo zdemolovaného auta vystrihávať. Rozsah jeho zranení zatiaľ nie je známy, podrobil sa operácii.





Woods nabúral v Los Angeles o 7:12 h ráno a bol jediným účastníkom nehody. Stala sa blízko štvrti Rolling Hills Estates a Rancho Palos Verdes. Odviezli ho do miestnej nemocnice a informácie o jeho zdravotnom stave zatiaľ nie sú známe. Nie je známy ani dôvod nehody, ktorú polícia vyšetruje.Nehodu už potvrdil aj Woodsov agent Mark Steinberg. "Tiger Woods mal dnes v Kalifornii nehodu, utrpel mnohopočetné poranenie nohy. Momentálne ho operujú."Pre Woodsa je to už tretia automobilová nehoda. Najznámejšiu mal skoro ráno v roku 2009, keď jeho SUV prešlo cez požiarny hydrant a narazilo do stromu. Aj vďaka jej vyšetrovaniu sa odhalilo, že svoju manželku podvádzal s viacerými ženami. Woods po nej stratil veľké množstvo sponzorov a podstúpil liečenie na klinike v Mississippi. Golf potom nehral päť mesiacov.V máji 2017 ho floridská polícia našla spať za volantom auta zaparkovaného nebezpečne na kraji cesty. Zatkli ho a neskôr povedal, že mal neočakávanú reakciu po užití liekov na bolesti chrbta. Woods sa neskôr priznal k bezohľadnej jazde a prihlásil sa na klinike, kde hľadal pomoc, aby sa zbavil závislosti na liekoch. V tom čase trpel aj poruchou spánku.