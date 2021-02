Liga Majstrov: Bayern vyhral v Ríme, Chelsea uspela nad Atleticom v Bukurešti

Futbalisti Bayernu Mníchov skvele vykročili za obhajobou titulu v Lige majstrov. V utorňajšom úvodnom stretnutí osemfinále ročníka 2020/2021 triumfovali v Ríme nad Laziom vysoko 4:1. V druhom utorňajšom zápase medzi Atleticom Madrid a Chelsea Londýn sa v Bukurešti zrodilo víťazstvo "The Blues" 1:0. Odvety sú na programe 17. marca.





1. osemfinálové zápasy LM 2020/2021:

Bayern rozhodol na Olympijskom štadióne už v prvom polčase. V 9. minúte využil hrubú chybu domáceho obrancu Matea Musacchiu poľský kanonier Robert Lewandowski, ktorý vystihol jeho malú domov, obhodil si brankára a otvoril skóre. V 24. minúte po rýchlej a účelnej kombinácii dostal loptu do pozície Jamal Musiala a krížnou strelou z hranice šestnástky nezadržateľne zvýšil na 2:0. Ešte pred polčasom využil ďalšiu chybu v defenzíve domácich Kingsley Coman, jeho zakončenie ešte Pepe Reina vyrazil, ale na dorážku Leroya Saneho už nemal nárok. Gólostroj Bavorov pokračoval hneď po prestávke, v 47. minúte si po rýchlom brejku a centri Saneho nešťastne zrazil loptu do vlastnej brány Francesco Acerbi. Laziu zdvihol náladu už o dve minúty Joaquin Correa, ktorý využil nekoncentráciu v strede obrany hostí, prusko vnikol do šestnástky a s prehľadom prekonal Manuela Neuera. V ďalšom priebehu boli ešte šance na skórovanie na oboch stranách, ale ani Correa na domácej, resp. opäť Lewandowski už do siete netrafili. Bayern tak pôjde do domácej odvety s luxusným náskokom.V Bukurešti mali "The Blues" v prvom dejstve územnú prevahu, boli aktívnejší, ale cez kvalitne pracujúcu defenzívu Madridu sa nevedeli presadiť. Zlé spracovanie brankára Londýnčanov Edouarda Mendyho v 3. minúte nevyužil napadajúci Niguez a krok chýbal v 14. minúte na zadnej žrdi dobiahajúcemu Thomasovi Lemarovi po prieniku a centri Luisa Suareza. Veľké šance sa nezrodili ani v ďalšom priebehu a tak do šatní sa išlo po 45 minútach bez gólov. Tie nepadli ani ďalších 25 minút a skóre otvoril až v 71. minúte útočník Olivier Giroud. Francúzsky útočník hostí ukázal dravosť, pretlačil sa k lopte v šestnástke a akrobaticky ju zo vzduchu poslal nožničkami za chrbát Jana Oblaka. Rozhodcovia pôvodne gól pre ofsajd neuznali, ale záber VAR preukázal, že sa lopta ku zakončujúcemu hráčovi dostala od jedného z Madridčanov a tak sa pravidlo o ofsajde nemohlo uplatniť. V záverečnej desaťminútovke sa už nepresadil striedajúci Timo Werner, ktorý mohol náskok hostí ešte zvýšiť, no do odvety pôjdu v lepšej pozícii Londýnčania.



Atletico Madrid - Chelsea Londýn 0:1 (0:0)

Gól: 71. Giroud. Rozhodoval: Brych (Nem.), ŽK: Llorente, Lemar - Mount, Jorginho



Atletico: Oblak - Llorente, Savič, Felipe, Hermoso (84. Vitolo) - A. Correa (82. Dembele), Koke, Niguez (82. Torreira), Lemar - Felix (82. Lodi), Suarez

Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rudiger - Hudson-Odoi (80. James), Jorginho, Kovačič (74. Ziyech), Alonso - Mount (74. Kante), Werner (87. Pulisic), Giroud (87. Havertz)



Lazio Rím - Bayern Mníchov 1:4 (0:3)

Góly: 49. J. Correa - 9. Lewandowski, 24. Musiala, 42. Sane, 47. Acerbi (vlastný). Rozhodoval: Grinfeeld (Izr.), ŽK: Alberto, Leiva, J. Correa, Marušič, Escalante - Kimmich, Coman



Lazio: Reina - Patric (53. Hoedt), Acerbi, Musacchio (31. Lulič) - Leiva (54. Escalante), Lazzari, Milinkovič-Savič (81. Cataldi), Alberto (81. Akpa Akpro), Marušič - J. Correa, Immobile

Bayern: Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka (63. Martinez) - Sane (90. Sarr), Musiala (90. Choupo-Moting), Coman (75. Hernandez) - Lewandowski