Golovkin prehral s Álvarezom, ktorý tak získal opasky WBA, WBC a IBO

Mexický profesionálny boxer Saúl "Canelo" Álvarez (vpravo) ovládol strednú hmotnostnú kategóriu. V T-Mobile Arene v Las Vegas zdolal väčšinovým výrokom rozhodcov dlhoročného šampióna Gennadija Golovkina z Kazachstanu a vzal mu opasky organizácií WBA (Super), WBC a IBO. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

T-Mobile Arena, Las Vegas (USA) - titulové súboje

Saúl Álvarez (Mex.) - Gennadij Golovkin (Kaz.) 114:114, 115:113, 115:113 (12) - Álvarez získal tituly WBA (Super), WBC, IBO v strednej váhe (do 72,57 kg)



Jaime Mungua (Mex.) - Brandon Cook (Kan.) TKO (3/12) - Mungua obhájil titul WBO v ľahkej strednej váhe (do 69,85 kg)

Las Vegas 16. septembra (TASR) - Mexický profesionálny boxer Saúl "Canelo" Álvarez ovládol strednú hmotnostnú kategóriu. V noci na nedeľu v T-Mobile Arene v Las Vegas zdolal väčšinovým výrokom rozhodcov (114:114, 115:113, 115:113) dlhoročného šampióna Gennadija Golovkina z Kazachstanu a vzal mu opasky organizácií WBA (Super), WBC a IBO. Bol to ich druhý vzájomný súboj, prvý sa presne pred rokom skončil remízou.Konfrontácia bola rovnako ako vlani jedna z najočakávanejších boxerských udalostí roka a opäť ponúkla skvelé dvanásťkolové predstavenie. Do zaplnenej arény prilákala niekdajšieho majstra sveta v superťažkej váhe Mikea Tysona, basketbalistu LeBrona Jamesa či herca Willa Smitha.Golovkin výrazne prevýšil Álvareza v počte úderov prednou rukou, jeho súper však bodoval protiútokmi a ranami na telo. Kazach najviac zatlačil v desiatom kole, Mexičan s menšími problémami ustál aj najtvrdšie údery a slávil úspech. Remíza bola na spadnutie aj v odvete, všetci traja rozhodcovia mali po jedenástom kole skóre 105:104 v prospech Álvareza. Glenn Feldman prisúdil posledné kolo (10:9) Golovkinovi, zatiaľ čo Dave Moretti a Steve Weisfeld ho dali Álvarezovi.povedal 28-ročný Mexičan, ktorý zaokrúhlil počet víťazstiev na 50 (34 KO). Na konte má aj dve remízy, prehral iba s Američanom Floydom Mayweatherom v roku 2013.Tridsaťšesťročný Kazach utrpel prvú profesionálnu prehru po 38 víťazstvách (34 KO) a úvodnej remíze s Álvarezom. V tesnom stretnutí si aj on nárokoval na úspech a po oznámení výsledku sklamaný opustil ring bez pozápasového interview.citoval neskôr Golovkina web The Guardian.Kontroverzia sprevádzala už vlaňajší duel pre výrok rozhodkyne Adelaide Byrdovej 118:110 pre Mexičana, čo bol podľa všeobecnej mienky príliš veľký rozdiel. Odveta sa mala pôvodne konať v máji, ale Álvarez mal dva pozitívne nálezy na zakázaný steroid klenbuterol, ktoré odôvodnil konzumáciou kontaminovaného mäsa v rodnej krajine. Dostal dištanc na šesť mesiacov, Golovkin vyplnil čas KO triumfom nad Američanom Vanesom Martirosyanom. Vzhľadom na všetky tieto okolnosti sa dá predpokladať tretí súboj v máji 2019.V prvom predzápase sa bývalý líder rebríčkov naprieč divíziami Román González z Nikaraguy vrátil po dvoch prehrách za sebou, keď knokautoval Mexičana Moisésa Fuentesa v súboji supermušej váhy. V strednej hmotnostnej kategórii Kanaďan David Lemieux už v prvom kole knokautoval Íra Garyho O'Sullivana. Mexičan Jaime Mungua obhájil titul verzie WBO v ľahkej strednej divízii, keď v treťom kole devastačným TKO zdolal kanadského vyzývateľa Brandona Cooka.