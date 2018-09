Zabojujeme o bodkovaný dres, sľubujú cyklisti Dukly na Okolo Slovenska

Na snímke Martin Haring z tímu Dukla Banská Bystrica v drese vedúceho pretekára v bodovacej súťaži v priebežnom poradí po 1. etape 62. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska z Popradu na Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách 13. septembra 2018. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 15. septembra (TASR) - Sobotňajšia 3. etapa Okolo Slovenska sa vydarila cyklistom jediného domáceho kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica. Martin Haring si obliekol biely dres s modrými bodkami pre lídra bodovacej súťaže, Patrikovi Tyborovi síce nevyšiel pokus v úniku, no získal cenu pre najbojovnejšieho pretekára dňa.Oboch bolo vidieť už od úvodu. Prvá rýchlostná prémia bola po piatich kilometroch a Haring si po ňu prišiel sám pred pelotónom.uviedol Haring.V etape nazbieral dokopy 14 bodov, celkovo ich má na konte 38 a pred záverečným dňom má náskok na druhého Yvesa Lampaerta šesť bodov.Tybor sa pred prvým stúpaním dostal do úniku spolu s Čechom Janom Bártom a vydržali až do méty 15 km pred cieľom. Pretekár Dukly vyhral všetky tri vrchárske prémie a tak sa stal najbojovnejším pretekárom dňa.povedal pre TASR.Preteky si rok po roku získavajú väčšiu obľubu u divákov, ktorí chodia povzbudzovať cyklistov priamo na trať v stále väčších počtoch. Bolo to vidieť práve v stúpaní na Vršatec, ktorý bolfanúšikmi.pochvaľoval si Tybor.dodal Haring.