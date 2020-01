Gombos v úvodnom kole Australian Open zahral 53 „winnerov“, ale päťsetovú bitku prehral

Australian Open - dvojhra mužov - 1. kolo



utorok



Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) - Norbert Gombos (SR) 4:6, 6:4, 2:6, 6:3, 6:2



V úvode duelu si obaja hráči vymenili podania, ale bol to Gombos (113. v rebríčku ATP), ktorý sa napokon tešil zo zisku prvého setu. Ako kľúčový sa ukázal byť brejk v piatom geme či udržanie vlastného servisu v dramatickej desiatej hre. Ako cez kopírak sa začalo aj druhé dejstvo, keď slovenský tenista opäť nedokázal potvrdiť brejk. Za stavu 4:5 z jeho pohľadu išiel podávať na udržanie sa v sete, ale svoju úlohu nezvládol, a tak Španiel s ruskými koreňmi vyrovnal.



Tretie dejstvo získal rodák z Galanty jednoznačne 6:2 a bol blízko k postupu do ďalšieho kola. Vo štvrtom sete mal za vyrovnaného stavu 2:2 dve možnosti na zisk súperovho servisu, ale tie nedokázal premeniť. Naopak, 88. hráč sveta Fokina si vďaka jednému prelomenému servisu vybojoval rozhodujúci piaty set, do ktorého vstúpil ako víchor a štyrmi gemami po sebe získal kľúčový trhák. Za stavu 5:2 ukončil zápas pri svojom podaní, keď premenil v poradí tretí mečbal. Vzájomnú bilanciu tak upravil na 2:1 zo svojho pohľadu.



21.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Norbert Gombos neuspel v utorňajšom zápase 1. kola dvojhry mužov na grandslamovom Australian Open v Melbourne. Pri svojom debute v hlavnej časti tohto turnaja prehral s nenasadeným Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom v piatich setoch 6:4, 4:6, 6:2, 3:6, 2:6.Zápas trval viac než tri hodiny a 29-ročnému rodákovi z Galanty napokon nepomohlo ani 53 víťazných úderov či tucet odvrátených brejkbalov súpera. Celkovo to bola štvrtá účasť Gombosa v hlavnej súťaži na turnajoch "veľkej štvorky", zatiaľ ani raz neprešiel do 2. kola."Začal som veľmi dobre, vyhral som prvý set. V druhom sete som mal brejk, škoda že mi nevyšiel gem na jeho potvrdenie. Aj vo štvrtom sete som mal brejkbaly, ale nevyužil som ich. Na začiatku piateho setu mi súper odišiel na 0:3 s double brejkom. To bola veľká škoda, už som jeho náskok nedostihol," uviedol Norbert Gombos pre spravodajstvo Rádia Slovensko.