„Lucky loser“ Kovalík uhral v úvodnom kole Australian Open iba set

Australian Open 2020 - dvojhra mužov - 1. kolo



utorok



Jozef Kovalík (SR) - Pablo Carreňo-Busta (Šp.-27) 4:6, 6:3, 1:6, 6:7 (2)



21.1.2020 (Webnoviny.sk) - Už po druhom hracom dni tenisového Australian Open 2020 nemá Slovensko zastúpenie vo dvojhre mužov, respektíve žien.Poslednou nádejou v singlových súťažiach bol 27-ročný Jozef Kovalík, ktorý sa do hlavnej časti dostal ako tzv. lucky loser. V prvom kole sa však o prekvapenie nepostaral a aktuálne 30. hráčovi sveta Španielovi Pablovi Carreňovi-Bustovi podľahol v štyroch setoch 4:6, 6:3, 1:6, 6:7 (2).Rodák z Bratislavy sa v hlavnej časti dvojhry na Australian Open predstavil po druhý raz, ale do druhého kola ani tentokrát neprenikol. V prvých dvoch setoch predvádzali obaja tenisti veľmi dobré výkony na servise a v oboch prípadoch rozhodoval iba jeden brejk. V úvodnom dejstve za stavu 3:3 prišiel o podanie Kovalík a v druhom sete pre zmenu stratil jedno podanie 28-ročný Carreňo-Busta.V druhej polovici zápasu sa ukázala väčšia kvalita na strane Španiela. Tretí set vyhral za 28 minút jednoznačne 6:1 a vo štvrtom dejstve lepšie zvládol rozhodujúci tajbrejk. V ňom triumfoval pomerom 7:2 a vybojoval si postup do druhého kola. V ňom bude obhajca vlaňajšieho osemfinále opäť favoritom, keďže bude čeliť víťazovi stretnutia medzi dvoma úspešnými kvalifikantmi. Vyzve ho Američan Christopher Eubanks alebo Nemec Peter Gojowczyk.