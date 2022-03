Goodyear uvádza na trh najnovšie pneumatiky rodiny Eagle F1

Nové technológie zlepšujú úžitkové vlastnosti nových pneumatík na suchej vozovke, brzdný výkon za mokra a ovládateľnosť



Technológie vyvinuté pre vozidlá s elektrickým pohonom znižujú hlučnosť a valivý odpor



Ponúkajú istotu, ale i vzrušenie z jazdy



[1] V porovnaní s predchádzajúcim Eagle F1 Asymmetric 5. Interné testy, rozmer 225/45R17, testovacie vozidlo: Volkswagen Golf 8, testovacia lokalita: Mireval Test Track.

[2] Zníženie valivého odporu a hlučnosti v porovnaní s predchádzajúcimi Eagle F1 Asymmetric 5.

31.3.2022 (Webnoviny.sk) -Eagle F1 Asymmetric 6 boli navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky širokej škály rôznych vozidiel, vrátane výkonných hatchbackov, kompaktných športových modelov, rodinných vozidiel, luxusných sedanov a športových kupé. Ponúkajú rad inovácií odvodených z pneumatík Eagle F1 Asymmetric 5, ktoré zbierali ceny v rôznych testoch. Výsledkom sú pneumatiky navrhnuté tak, aby vďaka svojim brzdným vlastnostiam na mokrej vozovke a ovládateľnosti dodávali vodičom istotu a pokoj, ale súčasne im ponúkli aj vzrušenie z jazdy vďaka vynikajúcim úžitkovým vlastnostiam na suchom povrchu a športovému duchu.Eagle F1 Asymmetric 6 poskytujú ešte lepšie úžitkové vlastnosti za sucha. Sú opatrené adaptívnou styčnou plochou a zdokonaleným tvarom vnútrajška pneumatiky, ktorý sa prispôsobuje zmenám zaťaženia. V štandardných jazdných podmienkach kontaktná plocha pneumatiky kopíruje normálnu jazdnú stopu, ale pri náročných jazdných operáciách sa dokáže podľa potreby zväčšovať. Prispôsobuje sa teda štýlu jazdy: to, že sa môže zväčšovať, má vodič výhodu lepšej priľnavosti a spätnej väzby v náročných situáciách.Za mokra vrchná zmes pneumatík Eagle F1 Asymmetric 6 s nápaditým novým komplexom živíc umožňuje lepší mikrokontakt s povrchom vozovky, čo má pre vodiča prínos v podobe lepšej priľnavosti na vlhkej alebo mokrej vozovke[1]. Goodyear týmto spôsobom v pneumatikách Eagle F1 Asymmetric 6 využil technológiu vyvinutú pôvodne pre veľmi vysoké pneumatiky UUHP (Ultra Ultra High Performance) s cieľom, aby pracovali rovnako dobre na pretekárskej dráhe ako na cestách. V prípade pneumatík Eagle F1 Asymmetric 6 technológia zvyšuje pružnosť pneumatík tak, aby zodpovedala alebo lepšie odolávala stupňu hrubosti povrchu vozovky[2]. Komplex živíc zvyšuje priľnavosť pneumatík na ceste1. Všetky pneumatiky radov Goodyear sú EV-ready, teda vhodné pre vozidlá s elektrickým pohonom, ale Eagle F1 Asymmetric 6 boli už navrhnuté špeciálne priamo s ohľadom na požiadavky výrobcov elektromobilov. Dezén obmedzujúci hlučnosť znížil hodnotu vonkajšej hlučnosti uvedenú na štítku o 1 dB, vďaka novému zloženiu zmesi majú pneumatiky zase nižší valivý odpor, čo sa prejavuje pozitívne na dojazde elektromobilu2. Vďaka tomu sú nové pneumatiky pripravené na novú etapu osobnej dopravy.Laurent Colantonio, regionálny technologický riaditeľ spoločnosti Goodyear v regióne Európa, Blízky východ a Afrika: "Eagle F1 Asymmetric 6 sú najnovším členom oceňovaného radu našich pneumatík Eagle F1. Vďaka kľúčovým inováciám zlepšujúcim ich úžitkové vlastnosti na suchom povrchu a brzdnú účinnosť a ovládateľnosť za mokra sú pripravené na použitie v najnáročnejších podmienkach a vodičom poskytujú súčasne pokoj pri jazde, ako aj vzrušenie z jazdy. V spoločnosti Goodyear sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať s poprednými výrobcami vozidiel pri otváraní novej etapy mobility; preto Eagle F1 Asymmetric 6 spĺňajú požiadavky elektrických vozidiel a sú pripravené posúvať elektromobilitu ďalej a ďalej."Eagle F1 Asymmetric 6 budú najprv počas prvého štvrťroka uvedené na trh v 28 rozmeroch, ďalšie veľkosti budú pribúdať v ďalšom priebehu roka. Do roku 2023 budú Eagle F1 Asymmetric 6 k dispozícii v najmenej 65 rozmeroch od 17 do 22 palcov.V januári boli uvedené na trh najobľúbenejšie pneumatiky rozmerov 17 a 18 palcov, počas februára a marca sa ponuka rozširuje o ďalšie pneumatiky v rozmeroch 17, 18 a 19 palcov. V apríli pribudnú aj prvé 21-palcové pneumatiky nového radu.Goodyear je jedným z najväčších svetových výrobcov pneumatík. Spoločnosť zamestnáva približne 72 tisíc pracovníkov a svoje výrobky vyrába v 55 závodoch v 23 krajinách sveta. Dve inovačné centrá – Akron v Ohiu a Colmar-Berg v Luxembursku – usilujú o rozvoj najmodernejších výrobkov a služieb, ktoré stanovujú technologické a výkonnostné štandardy pre celé odvetvie. Viac informácii o spoločnosti Goodyear a jej produktoch nájdete na https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/tire-test-reports/tire-test-reports-summer.html Informačný servis