Putinova armáda sa posilní, ruský prezident podpísal dekrét o jarnom povolaní viac ako 130-tisíc brancov

31.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o jarnom povolaní 134 500 nových brancov do armády. Šéf Kremľa aj ruský minister obrany Sergej Šojgu sa vyjadrili, že branci sa nebudú podieľať na vojenskej operácii na Ukrajine.Avšak v skoršej časti tohto mesiaca ruská armáda priznala, že mnoho brancov nasadili na Ukrajinu a niektorí z nich sa dokonca dostali do zajatia. Dekrét, ktorý prezident Ruska podpísal vo štvrtok, je smernicou pre odvody, ktoré sa začnú prvého apríla a budú trvať do 15. júla.