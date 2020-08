Google nebude reagovať na žiadosti HongKongu, dôvodom je nový bezpečnostný zákon

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2020 - Google prestane reagovať na žiadosti hongkonských úradov týkajúce sa dát používateľov. Spoločnosť ich odkáže na zmluvu s USA, ktorú vykonáva ministerstvo spravodlivosti. Stalo sa tak po tom, ako Čína nedávno zaviedla nový bezpečnostný zákon, ktorý jej dáva nové právomoci nad Hongkongom.Google, Facebook a Twitter minulý mesiac vyhlásili, že pozastavia žiadosti hongkonských úradov týkajúce sa dát používateľov a chcú si preštudovať nový zákon. Google najnovšie vykonal v reakcii na situáciu ďalší krok."Ako vždy, úrady mimo USA môžu žiadať o dáta potrebné pre vyšetrovanie zločinu cez diplomatický proces," vyjadril sa hovorca Googlu. Dodal, že pozorne zhodnotia všetky žiadosti, no tie, ktoré by mohli ohroziť súkromie používateľov, odmietnu.Americký denník The Washington Post uviedol, že posielanie žiadostí cez ministerstvo spravodlivosti, je "ťažkopádny proces, ktorý môže zabrať týždne alebo mesiace".