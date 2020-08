Ľudia s astmou dokážu vycítiť blížiacu sa búrku niekoľko dní vopred, tvrdí najnovší výskum

Obmedzený prietok vzduchu

Drobné zrnká v povetrí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2020 - Niektorí astmatici môžu cítiť blížiacu sa búrku. Vyplýva to z najnovšieho výskumu, počas ktorého definovali nový typ tohto ochorenia - búrkovú astmu.Astma je chronické ochorenie postihujúce priedušky. Tie prečisťujú vzduch a privádzajú ho do pľúc.U astmatika dochádza k obmedzeniu prietoku vzduchu dýchacími cestami, a keď sa počas takého ataku priedušky stiahnu, spôsobí to sťažené dýchanie.Pri miernej forme astmy to môže trvať niekoľko minút, pri vážnejšej však aj hodiny alebo dni a vyžiadať si lekársku starostlivosť.Pri búrkovej astme k ataku dochádza počas búrkového dňa, keď sa v ovzduší nahromadí veľké množstvo rôzneho peľu, smogu a mikročastíc z rastlín spôsobujúcich astmatické záchvaty.Búrkové mraky nasávajú drobné peľové zrná. Keď absorbujú určité množstvo vody, rozpadnú sa na ešte menšie zrnká.Tie nespadnú spoločne s dažďom, ale dostanú sa do povetria, k ľudskému telu prídu oveľa rýchlejšie a môžu spôsobiť vážny astmatický záchvat.Štúdia taktiež poukázala na to, že už tri dni pred búrkou dochádzalo u astmatikov k sťaženému dýchaniu a v tomto období stúpol počet návštev lekára s respiračnými ťažkosťami.