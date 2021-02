Google odmieta platiť za spravodajský obsah a hrozí, že z austrálskeho trhu odíde

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2021 - Spoločnosť Microsoft v stredu uviedla, že podporuje plány Austrálie, podľa ktorých majú najväčšie digitálne platformy platiť za spravodajský obsah. V prípade, že sa konkurenčný gigant Google rozhodne ďalej neprevádzkovať vyhľadávač na austrálskom území, Microsoft sa zaviazal, že malým podnikom pomôže s reklamou na vlastnom vyhľadávači Bing.Výkonný pracovník Google minulý mesiac na zasadnutí austrálskeho Senátu vyhlásil, že ak vláda prijme návrh zákona, ktorý technologickým gigantom ukladá povinnosť platiť za spravodajský obsah, vyhľadávač Google pravdepodobne v Austrálii viac nebude dostupný. Austrálsky premiér Scott Morrison na to zareagoval vyhlásením, že prázdne miesto by mohla vyplniť firma Microsoft.Bing je na austrálskom trhu druhý najpopulárnejší vyhľadávač. Podľa webovej analytickej služby Statcounter má však iba 3,6-percentný podiel na trhu. Naopak, Google podľa vlastných údajov zaberá až 95 percent.Morrisson sa nedávno zhováral s generálnym riaditeľom spoločnosti Microsoft Satyom Nadellom o tom, že prípadné uvoľnené miesto by mohol zaujať vyhľadávač Bing. „Môžem potvrdiť, že Microsoft bol dosť presvedčivý. Austrálčania by si rozhodne nepohoršili,“ vyhlásil Morrison.