Google pomáha so svojimi kamerami newyorskej nemocnici pri monitorovaní pacientov s COVID-19

12.5.2020 - Nemocnica Mount Sinai v New Yorku spolupracuje so spoločnosťou Google na diaľkovom monitorovaní pacientov s novým koronavírusom.Do izieb nainštalovala kamery jeho značky Nest, prostredníctvom ktorých môžu zdravotníci sledovať symptómy a vitálne funkcie pacientov. Zariadenia zároveň umožňujú obojsmernú komunikáciu, informuje portál TechCrunch.Využitie kamier pomáha zdravotníckym pracovníkom obmedziť osobnú interakciu s pacientmi len na nevyhnutný kontakt, čo skracuje ich čas pri vystavení ochoreniu COVID-19 a znižuje riziko nákazy.Tiež to šetrí osobné ochranné prostriedky, keďže zdravotníci sledujú pacientov na diaľku od špeciálnych monitorovacích pultov a využijú tak menej masiek a rukavíc.

Google poskytol svoje Nest kamery do viac ako 100 izieb v Mount Sinai. Okrem toho tiež plánuje poskytnúť do 10-tisíc týchto zariadení aj s monitorovacími pultmi ďalším nemocniciam po celých Spojených štátoch.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Systém je navrhnutý s ohľadom na súkromie pacientov, a tak Google nemá prístup k záznamom z kamier a ani ich nikde neukladá.