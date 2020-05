Na Zem dopadol z čínskej rakety Dlhý pochod 5B poriadny kus vesmírneho odpadu

Štvrtý najväčší kus odpadu

Ťažko predpovedateľný dopad

12.5.2020 - V pondelok dopadol do Atlantického oceána jeden z najväčších nekontrolovaných kusov vesmírneho odpadu za ostatné tri desaťročia.Jadro čínskej rakety Čchang-čeng 5B (Dlhý pochod 5B), ktorá 5. mája vyniesla na orbitu prototyp novej vesmírnej lode, preletel priamo ponad Los Angeles a New York a napokon po 17:30 stredoeurópskeho letného času dopadol do Atlantiku pri pobreží západnej Afriky. Informuje o tom televízia CNN.Takmer 18-tonová časť rakety je najväčší kus vesmírneho odpadu, ktorý nekontrolovateľne dopadol na Zem, od roku 1991 a štvrtý najväčší vôbec.Väčšie boli len vesmírna stanica Skylab v roku 1979, časť rakety, ktorá vyniesla Skylab, v roku 1975 a orbitálna stanica Saľut 7 v roku 1991.Do zoznamu by sa dal podľa CNN zaradiť aj havarovaný raketoplán Columbia z roku 2003, ktorý začal byť nekontrolovateľný pri pristávaní na Zem.Návrat objektu a miesto jeho dopadu bolo do poslednej chvíle ťažké predpovedať. "Problémom je, že prechádza atmosférou horizontálne a veľmi rýchlo a je náročné predpovedať, kedy napokon dopadne," uviedol pre CNN astronóm Jonathan McDowell z amerického Centra pre astrofyziku Harvardovej univerzity a Smitshonovho inštitútu.Dopad do Atlantického oceána pri pobreží Mauritánie neskôr potvrdilo americké ministerstvo obrany.