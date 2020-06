Google predstavil novinky v oblasti online bezpečnosti a ochrany súkromia

Možnosť odstraňovať staré dáta

25.6.2020 - Spoločnosť Google predstavila novinky v oblasti online bezpečnosti a ochrany súkromia. Prostredníctvom oficiálneho Google blogu tak urobil výkonný riaditeľ spoločnosti Sundar Pichai. Súkromie je podľa neho v centre všetkého, čo robia a pri navrhovaní produktov sa zameriavajú na tri dôležité princípy - udržanie informácií v bezpečí, zodpovedné zaobchádzanie s nimi a tiež to, aby ich mali pod kontrolou samotní používatelia.Google mení spôsob uchovávania údajov. Používateľovi, ktorý si po prvý raz zapne Históriu polohy, sa automaticky zapne možnosť automatického odstraňovania dát po 18 mesiacoch.To isté nastavenie platí aj v rámci Aktivity na internete a v aplikáciách pre všetky nové účty. Pre používateľov, ktorí mali už predtým obe možnosti zapnuté, sa ich osobné nastavenia meniť nebudú.Automatické odstraňovanie dát sa bude týkať aj služby YouTube, kde bude pre nové účty prednastavené na 36 mesiacov. Toto nastavenie používateľ aktivuje aj vtedy, ak si po prvý raz zapne Históriu YouTube.Prihlásený používateľ bude môcť čoskoro napríklad vyhľadávať Google kontrola ochrany súkromia, či otázky typu "Je môj Google účet zabezpečený".Zobrazí sa mu prehľadné okienko, v ktorom bude možné svoje nastavenia súkromia a zabezpečenia skontrolovať a zmeniť.Zjednoduší sa tiež prístup k režimu Inkognito - stačí len dlhšie podržať profilový obrázok vo Vyhľadávaní, v Mapách Google a YouTube, čo aktivuje režim Inkognito.Táto možnosť je dostupná pre aplikáciu Google na iOS a čoskoro bude k dispozícii aj pre Android a ďalšie aplikácie.Novinkou v oblasti ovládania ochrany súkromia sú proaktívne odporúčania, vrátane pomoci pri spravovaní nastavení súkromia. Kontrolu ochrany súkromia každý rok navštívi viac ako 200 miliónov používateľov.Používateľ bude mať jedným kliknutím k dispozícii prehľad o zabezpečení účtu, kde budú zahrnuté aj personalizované odporúčania na ochranu dát.Nástroj Kontrola hesiel čoskoro prepoja s Kontrolou zabezpečenia, kde používateľovi automaticky oznámia, či nedošlo k narušeniu prihlasovacích údajov.Kontrolu hesiel využíva viac ako 100 miliónov používateľov, ktorí zaznamenali pokles úniku prihlasovacích údajov o 30 %, čo sa preukázalo ako veľmi efektívny spôsob chrániť používateľov nielen na Googli, ale celkovo na internete.Spoločnosť v tejto súvislosti prisľúbila, že bude používateľom poskytovať informácie, ktoré potrebujú na zabezpečenie akéhokoľvek rizikového účtu. Táto možnosť je momentálne integrovaná do Google účtu a Chromu.Google sprístupnil svoju knižnicu diferenciálnej ochrany súkromia, aby uľahčil zakomponovanie ochrany súkromia do rôznych produktov naprieč odvetviami.Mnohí vývojári už túto knižnicu využívajú. Teraz ju rozširuje o nové programovacie jazyky, vrátane Java a Go.Takisto uvádza aj ďalšie nástroje, ktoré majú vývojárom pomôcť zabezpečiť ochranu súkromia pri nasadzovaní strojového učenia.Technológiu diferenciálnej ochrany súkromia využili napríklad pri zverejňovaní prehľadov o pohybe komunít (Community Mobility Report), ktoré pomáhajú zdravotníckym organizáciám v boji s pandémiou koronavírusu.Informácie agentúre SITA poskytla Daša Paulíčková zo spoločnosti Grayling Slovakia.