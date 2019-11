Gorbačov: Napätie medzi Ruskom a Západom je nebezpečné

Na archívnej snímke posledný sovietsky vodca Michail Gorbačov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 4. novembra (TASR) - Bývalý sovietsky vodca Michail Gorbačov je presvedčený, že napätie medzi Ruskom a západnými krajinami, ako aj možnosť, že by obe strany mohli ukončiť zmluvy o nešírení jadrových zbraní, predstavujú. Gorbačov to uviedol v interview pre britskú stanicu BBC, ktoré bolo odvysielané v pondelok.Posledný líder niekdajšieho Sovietskeho zväzu Gorbačov získal v roku 1990 Nobelovu cenu mieru za, ktorý viedol k pádu Berlínskeho múru a k ukončeniu studenej vojny.povedal Gorbačov pre BBC, keď dostal otázku, či najnovšie napätie môže viesť ku konfliktu.uviedol Gorbačov, ktorého citovala aj tlačová agentúra DPA.dodal.Napriek tvrdeniam mnohých analytikov, že studená vojna sa po páde Sovietskeho zväzu v roku 1991 skončila, Gorbačov povedal, že atmosféra medzi Ruskom a Západom je stáledodal.Gorbačov mal podľa svojich slov koncom 80. rokov 20. storočia, keď pohyb vo Východnom Nemecku vyústil do pádu Berlínskeho múru, zásadu, žepovedal Gorbačov. A dodal: