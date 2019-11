Spoločnosť YIT Slovakia prezrádza prvé meno nájomcu Pradiarne 1900 a prvú budúcu reštauráciu

O YIT

4.11.2019 (Webnoviny.sk) -Konverzia historickej budovy Pradiarne prebieha pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu od septembra 2018. Developer v rámci rekonštrukčných prác napríklad zachová pôvodné liatinové stĺpy, traverzový strop či zrepasuje a znovuosadí 80 pôvodných okien. Pradiareň sa tak stane dominantou nového námestia ako centrálnej zóny novej štvrte ZWIRN. "Už od začiatku sme si Pradiareň predstavovali ako priestor pre odvážne firmy, ktoré sa chcú odlíšiť. Prvé podpísané zmluvy aj ďalšie prebiehajúce rokovania sú dôkazom, že spojenie industriálnej histórie a moderných technológií priťahuje práve takýchto nájomcov. Teší ma, že projekt už počas rekonštrukcie presvedčil firmu Medusa začať novú etapu svojho biznisu práve u nás," vysvetľuje Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.Po kolaudácii koncom roka 2020 sa do budovy presťahuje viac ako 60 zamestnancov firmy Medusa a najväčšia slovenská gastro spoločnosť tu otvorí aj nový multigastrokoncept. Vďaka orientácii smerom do námestia poskytne dostatočný priestor pre gastronomické zážitky budúcim obyvateľom ZWIRNu, zamestnancom firiem sídliacich v Pradiarni či susedom z okolia. "Bratislava sa mení a my chceme byť pri tom," hovorí Peter Štecko, CEO Medusy. "Kým koncom deväťdesiatych rokov a začiatkom storočia sme chceli byť čo najsilnejšie zastúpení v centre Bratislavy, dnes sa zameriavame na výnimočné a dlhodobé projekty na významných miestach či v historicky alebo architektonicky hodnotných stavbách. Kvalita a úroveň detailu konverzie Pradiarne nás presvedčili, že naši zákazníci aj zamestnanci budú mať z nových priestorov naozajstný zážitok," dodáva.Pradiareň spolu ponúkne 11 760 m2 administratívnych priestorov a tiež 3 110 m2 pre retail a služby. Ďalšie priestory o rozlohe až 6 000 m2 prinesie samotný projekt ZWIRN priamo v parteri jednotlivých rezidenčných budov. Miesto v ňom nájde až 59 prevádzok od kaviarní, reštaurácií cez služby vybavenosti ako kaderníctvo, čistiarne, zdravotné zariadenie až po obchody.YIT je najväčšia fínska a významná severoeurópska stavebná spoločnosť. Buduje byty, obchodné priestory a rozvíja širšie územia. Špecializuje sa aj na náročnú výstavbu infraštruktúry. 10 000 špecialistov so zapojením zákazníkov pomáha pretvárať mestá na funkčnejšie a atraktívnejšie verejné priestory, miesta pre zdravý život celých generácií. Spoločnosť pôsobí v 11 krajinách: Fínsku, Rusku, škandinávskych a pobaltských štátoch, Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Nové YIT sa zrodilo 1. februára 2018, zlúčením viac ako 100-ročnej spoločnosti YIT Corporation a Lemminkäinen Corporation. YIT Corporation je kótovaná na helsinskej burze.Na Slovensku pôsobí od roku 2010 a pod hlavičkou YIT Slovakia realizuje v Bratislave obytné komplexy TAMMI Dúbravka, NUPPU a Rozeta v Ružinove, STEIN2 v Starom Meste a bytový dom PARI v Ružinove. Aktuálne pripravuje aj projekt premeny areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne na živú mestskú štvrť ZWIRN, vrátane pamiatkovej obnovy národnej kultúrnej pamiatky Pradiarne. Ukončené projekty Tarjanne Dúbravka a Byty Villinki boli ocenené cenou CIJ Awards za najlepší rezidenčný projekt. Spoločnosť v rokoch 2014 – 17 štyrikrát v rade získala ocenenie ASB Developer roka a raz cenu ASB Stavebná firma roka.Inzercia