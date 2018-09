Gordzielik: Vzťahy medzi SR a Nemeckom sú užšie než kedykoľvek predtým

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava/Berlín 10. septembra (TASR) – Vzťahy medzi Nemeckom a Slovenskom sú dnes užšie než kedykoľvek predtým - v oboch krajinách sa platí eurom a investori z Nemecka patria na Slovensku k najväčším zamestnávateľom a daňovým poplatníkom. Základom tohto všetkého sú spoločné hodnoty, ktoré obe krajiny ako členovia NATO a EÚ spoločne zdieľajú.Pri príležitosti 25. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Nemeckom to pre TASR uviedol Marian Gordzielik, tlačový a kultúrny atašé Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave.Na počesť jubilejných osláv vzájomného priateľstva sa v pondelok na Hviezdoslavovom námestí uskutoční podujatie s názvom Slovensko–nemecký deň. Návštevníkov najprv od 16.00 h roztancuje bratislavská skupina Preßburger Klezmer Band. Hudbu s textami v jazyku jidiš a v slovenčine vystrieda o 18.00 h nemecké akustické kvarteto Quadro Nuevo.Po zotmení tím umelcov Xenorama premietne audiovizuálnu šou na hlavnej fasáde Nesterovho paláca, teda budovy nemeckého veľvyslanectva na Hviezdoslavovom námestí. Umelci použijú techniku zvanú Projection Mappings. Premietanie približne osemminútovej sekvencie bude trvať opakovane zhruba od 20.00 do 22.00 h.priblížil Gordzielik jej motívy.uviedol a pripomenul, že táto riekaV slovenských dejinách zanechali stopu podľa Gordzielika aj habáni, ktorí sa na Slovensko prisťahovali z nemeckých krajín:Tým podľa neho formovali kultúru a tradíciu oboch krajín, čo siaha až do dnešných čias.dodal Gordzielik.