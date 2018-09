Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 77 USD za barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 10. septembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula nad hranicu 77 USD za barel (159 litrov). Trhy zareagovali na informácie o znížení počtu aktívnych ropných vrtov v USA a, navyše, vývoj na trhu stále viac ovplyvňujú blížiace sa americké sankcie na vývoz ropy z Iránu.Spoločnosť Baker Hughes koncom minulého týždňa informovala, že americké ťažobné spoločnosti znížili v týždni počet aktívnych ropných vrtov o dva na 860. To znamená, že produkcia by sa v najbližšom období nemala zvyšovať.Na trhy okrem toho pôsobia blížiace sa sankcie na vývoz ropy z Iránu, ktoré začnú USA uplatňovať od novembra. Ako uviedla konzultačná spoločnosť v oblasti energetiky FGE, viacero kľúčových zákazníkov Iránu už postupne obmedzuje dovoz ropy z blízkovýchodnej krajiny.dodala FGE.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s novembrovým kontraktom vzrástla do 8.25 h SELČ o 54 centov na 77,37 USD (66,61 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v októbri dosiahla 68,19 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená rast o 44 centov.(1 EUR = 1,1615 USD)