Gorenje získava ocenenie ICONIC Awards za inovácie v dizajnu kuchynských spotrebičov

ICONIC Awards 2024: ukazovateľ trendov v interiérovom dizajne

Triumf kuchynských spotrebičov Gorenje G800

27.5.2024 (SITA.sk) -Prestížne ocenenie ICONIC Awards 2024: Interior Products , ktoré organizuje Nemecká rada pre dizajn, vyzdvihuje pozoruhodné úspechy v oblasti interiérového dizajnu s dôrazom na inovácie a udržateľnosť. Zahŕňa rôzne kategórie, ako napríklad nábytok, osvetlenie, bytový textil, výrobky pre exteriér alebo kúpeľňové riešenia pre obytné a komerčné priestory. Slúži ako platforma na prezentáciu trendov v odvetví a podporuje nadväzovanie kontaktov medzi dizajnérmi a vývojármi produktov.Ocenenia ICONIC sú známe svojím náročným hodnotiacim procesom, ktorý vedie medzinárodná porota zložená z odborníkov na dizajn a interiérové návrhárstvo. V roku 2024 sa spomedzi viac ako 300 prihlásených projektov mimoriadne presadilo len 24 účastníkov, ktorých projekty získali ocenenie "Best of Best".Medzi takto ocenenými vynikali kuchynské spotrebiče Gorenje radu G800 svojou výnimočnou funkčnosťou, elegantným dizajnom a jednoduchou integráciou do rôznych kuchynských zostáv. Ocenenie a titul "Víťaz" získali ohrievacie zásuvky, parná a kompaktná vstavaná rúra a vstavaný kávovar zo série Gorenje G800.Matevž Popič, vedúci oddelenia produktového dizajnu spoločnosti Hisense Europe, k oceneniu povedal: " Medzinárodná porota renomovanej súťaže ICONIC Awards 2024 ocenila v kategórii interiérový dizajn výnimočnú použiteľnosť, sofistikovaný dizajn a harmonický vzhľad kuchynských spotrebičov Gorenje G800. Tieto spotrebiče sa bez problémov integrujú do rôznych kuchynských prvkov a kompozícií, čím sa z jednotlivých objektov premieňajú na homogénnu súčasť kuchynského priestoru. Porota vyzdvihla premyslený a udržateľný prístup k dizajnu série G800, ktorý okrem iného pozostáva z nadčasového vzhľadu, zjednodušenej montáže a použitia udržateľných materiálov. Ocenenie celého radu G800 podčiarkuje výnimočnú kvalitu každého výrobku, jeho dokonalú funkčnosť a vizuálnu príťažlivosť."Gorenje naďalej posúva hranice dizajnu kuchynských spotrebičov. Ocenenia, ako je Iconic Awards, potvrdzujú pozíciu Gorenje ako lídra v odbore, ako aj toho, kto udáva smer celému odvetviu.Informačný servis