Samosprávy a poskytovatelia sociálnej služby sa dohodli na kompromise. Ide však o dočasné riešenie, povedal Tomáš (video)

27.5.2024 (SITA.sk) - Spor medzi samosprávami a poskytovateľmi sociálnej služby o financovaní starostlivosti o klientov sa skončil.Oznámil to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš na tlačovej konferencii spolu so štátnym tajomníkom rezortu práce Branislavom Ondrušom , predsedníčkou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR Annou Ghanamovou a podpredsedníčkou Združenia miest a obcí Slovenska Podľa ministra sa na spoločných stretnutiach dohodli na kompromise, ktorý dočasne vyrieši nezhody medzi oboma stranami.„Dohodli sme sa na úprave aktuálne často spomínaného paragrafu 75 v zákone o sociálnych službách. V súčasnosti platí, že obec alebo samosprávny kraj musí neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb poskytovať finančný príspevok, ihneď po uzavretí zmluvy medzi klientom a pobytovým zariadením bez toho, aby do toho mohla samospráva nejako vstúpiť. Po novom bude táto povinnosť platiť, až keď obec alebo kraj do 30 pracovných dní nevyrieši poskytnutie sociálnej služby umiestnením klienta do buď vlastného, alebo iného verejného či neverejného zariadenia," predstavil zmenu minister práce.Podľa jeho slov sa tak pomôže odkázanému človeku, ktorý by už nemal byť rukojemníkom rôznych súdnych sporov. Dohoda zároveň stanovuje presnú lehotu, dokedy musí byť o poskytnutí sociálnej služby rozhodnuté.Dohodnutá zmena sa podľa Erika Tomáša čím skôr pretaví do novely zákona, ktorá by mala byť v parlamente schválená na jeseň tohto roka. Platiť by mala začať už od začiatku roka 2025.Ide však o dočasné riešenie, kým nevstúpi do platnosti reforma financovania sociálnych služieb, ktorú chce ministerstvo práce zaviesť už od roku 2026.„Pevne verím, že ako sme sa teraz dohodli na tomto riešení, tak sa zhodneme aj na novej reforme. Dúfam, že aj pri jej tvorbe bude prebiehať taká forma komunikácie, ako to bolo aj v tomto prípade," priznal minister Tomáš.Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb podľa Ghanamovej víta tento kompromis, ale netlieska mu. Uvedomujú si, že na vytvorenie novej reformy potrebujú oba tábory pokojnú a korektnú komunikáciu.Jedine tak sa dá podľa predsedníčky asociácie vytvoriť spravodlivá reforma. Tá je podľa Ghanamovej pre odkázaného občana dôležitejšia, ako to, kto v súdnom spore zvíťazil.„Vítam našu dohodu, aj keď sme paragraf chceli vrátiť do pôvodného stavu, kedy samosprávy rozhodovali, kde klienti pôjdu. Toto je však kompromis troch strán, môžem povedať, že sme tento úzus prijali zásluhou nás všetkých, aj následkom nešťastnej udalosti v Handlovej. Verím, že do roku 2026 vytvoríme reformu, ktorá bude výhodná pre našich klientov. Vďaka tejto dočasnej zmene bude samospráva vedieť, kde má umiestneného občana, a kam idú finančné prostriedky," vyhlásila podpredsedníčka Združenia miest a obcí Slovenska Božena Kováčová.