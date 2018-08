Görgesová do semifinále turnaja WTA v New Haven

b>dvojhra - štvrťfinále:



Julia Görgesová (5-Nem.) - Jekaterina Makarovová (Rus.) 6:4, 6:2, Aryna Sabalenková (Bielorus.) - Belinda Benčičová (1-Švaj.) 6:3, 6:2



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Haven 23. augusta (TASR) - Nemecká tenistka Julia Görgesová sa prebojovala do semifinále dvojhry na turnaji WTA v New Haven. Vo štvrtkovom štvrťfinále si ako nasadená päťka poradila s Ruskou Jekaterinou Makarovovou v dvoch setoch 6:4 a 6:2.