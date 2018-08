EL: Trnava vyhrala v prvom zápase play off v Ľubľane 2:0

Na snímke vpravo Erik Grendel (Trnava) počas úvodného zápasu play-off Európskej ligy Olimpija Ľubľana - Spartak Trnava v Ľubľane, 23. augusta 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Na snímke nová posila Trnavy Marek Bakoš (23) sa teší so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu zo značky pokutového kopu počas úvodného zápasu play-off Európskej ligy Olimpija Ľubľana - Spartak Trnava v Ľubľane, 23. augusta 2018. Foto: TASR Foto: TASR

1. zápas play off EL 2018/2019



Olimpija Ľubľana - Spartak Trnava 0:2 (0:2)



Góly: 23. Bakoš (11 m), 35. Ilič (vlastný). Rozhodcovia: Pawson - Child, Betts (všetci Angl.), ŽK: Tomič, Ilič, Savič - Sloboda, Bakoš, Kadlec, ČK: 30. Tóth



zostavy a striedania:



Olimpija Ľubľana: Ivačič - Putničanin, Ilič (82. Brkič), Maksimenko, Štiglec Tomič - Avramovski (61. Suljič), Kapun (61. Boateng), Kronaveter, Savič - Issah



Spartak Trnava: Chudý - Kadlec, Hladík, Tóth, Čonka - Greššák - Jirka (85. Lupták), Sloboda, Rada (71. Oravec), Grendel - Bakoš (80. Janso)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ľubľana 23. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali v úvodnom stretnutí play off Európskej ligy na pôde Olimpije Ľubľana 2:0.Prvý gól strelil v 23. minúte z pokutového kopu Marek Bakoš, o druhý sa postaral domáci kapitán Branko Ilič strelou do vlastnej siete. Spartak hral od 30. minúty bez vylúčeného Martina Tótha.Odveta sa odohrá o týždeň 30. augusta o 20.30 h v Trnave, žreb skupinovej fázy je na programe v piatok 31. augusta.Po opatrnom úvode vystrčili rožky ako prví domáci. V 10. minúte si loptu spracoval Kronaveter, ale vzápätí ju poslal tesne vedľa žrde Chudého bránky. Trnava do 20. minúty neohrozila bránku domácich, ale potom prišla jej chvíľa. V šestnástke fauloval Ilič Tótha a nariadený pokutový kop bezpečne premenil Marek Bakoš. O sedem minút bol už Tóth v pozícii negatívneho hrdinu. Po tom, čo fauloval vo vyloženej šanci Issaha, mu arbiter ukázal červenú kartu a Spartak hral od tej chvíle v oslabení. Už onedlho mohol inkasovať po strele Kronavetera, ale sieť napokon v 35. minúte rozvlnil kapitán domácich Branko Ilič. Ten si nešťastne zrazil do vlastnej siete Bakošov center z pravej strany a Trnava viedla už o dva góly. Zaskočenú Olimpiju mohol ešte do konca polčasu potrestať Čonka, ale prestrelil. Na druhej strane zachránil Chudý po strele Štigleca.Druhé dejstvo sa nieslo v očakávanom nápore domácich. Už v úvode pohrozil nepresnou strelou Savič, domáci mali loptu pod kontrolou a neustále hrozili. Tréner Olimpije Linta podporil ofenzívu v 61. minúte dvojnásobným striedaním, vzápätí tesne minul bránku Štiglec. Pätnásť minút pred koncom mal najväčšiu šancu domácich Boateng, ale Chudý zoči - voči ľubľanskému útočníkovi uspel. Obaja si úlohy zopakovali aj neskôr, to však bol Boateng v nevýhodnejšej pozícii. Trnava napokon ustála aj záverečný nápor, tesne pred koncom mohol dokonca Grendel streliť tretí gól. Spartak si napokon do odvety vezie cenné dvojgólové víťazstvo.