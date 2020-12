Gorila dobieha svojich pánov, reaguje Remišová na obvinenia šéfa Penty Haščáka

Veľký škandál a sklamanie

Obvinení podali sťažnosť

5.12.2020 (Webnoviny.sk) - Obvinenia z korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti v prípade šéfa Penty súd zjavne pokladal za dostatočne vážne a rozhodol sa pre jeho väzobné stíhanie.Uviedla to v reakcii na rozhodnite o väzobnom stíhaní šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava H. ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a líderka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová . Informovalo o tom Tlačové oddelenie strany Za ľudí „Zdá sa, že Gorila dobieha svojich pánov. Bez ohľadu na bohatstvo, postavenie alebo moc, pred zákonom si máme byť všetci rovní. Je dôležité, aby spravodlivosť fungovala a platila pre všetkých rovnako. Aj napriek tomu, že kauzu Gorila roky blokovali najmä kamaráti strany Smer, zdá sa, že Jaroslav H. bude mať pred štátnymi orgánmi čo vysvetľovať,“ uviedla Remišová.Zároveň dodala, že korupčná kauza Gorila pred rokmi priniesla veľký škandál, ale aj veľké sklamanie, keď si justičné a policajné orgány nedokázali poradiť s bohatými a mocnými.„Spravodlivosť musí platiť pre všetkých. Aj čo sa väzby týka, aj čo sa obvinenia týka, aj čo sa prezumpcie neviny týka. Dnes je jasné, že Jaroslav H. nie je nadčlovek. Je síce bohatý, ale pred sudcom konečne ako každý iný. Ide do väzby. Má právo podať sťažnosť, a to mu nikto neupiera,“ skonštatoval podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí).Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vzala v piatok finančníka Jaroslava H. do väzby. Informovala o tom hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková s tým, že do väzby ide aj obvinená Dana A."Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestné súdu rozhodla o vzatí do väzby dvoch osôb, konkrétne J. H. a D. A., ktoré sú obvinené z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti a iné. Dôvodom väzby u oboch obvinených je obava z ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba," uviedla Kudjáková. Doplnila, že rozhodnutie nie je právoplatné, pretože obvinení podali proti nemu sťažnosti, o ktorých rozhodne Najvyšší súd SR.Polícia zadržala Jaroslava H. v utorok 1. decembra. Následne ho obvinili pre trestné činy korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Obvinenia podľa medializovaných informácií súvisia s kauzou Gorila.