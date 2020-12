Dohoda medzi Veľkou Britániou a EÚ je v slepej uličke, východisko hľadajú Johnson a Leyenová

Významné rozdiely pri rokovaniach

Merkelová vidí priestor na kompromis

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.12.2020 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa v priebehu soboty pokúsia o nájdenie východiska zo slepej uličky, v ktorej sa ocitlo rokovanie o pobrexitovej obchodnej dohode medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou.Vyjednávači za obe strany sa obrátili na týchto dvoch lídrov po tom, ako vyhlásili, že po týždni intenzívnych rokovaní pretrvávajú "významné rozdiely". Informuje o tom portál bbc.com.Čas na dosiahnutie dohody sa kráti, keďže Británia sa obchodnými pravidlami EÚ prestane riadiť 31. decembra. Kľúčovými spornými bodmi sú práva na rybolov, pravidlá o štátnej pomoci firmám a spôsob dozoru nad uplatňovaním dohody.Jeden zo zdrojov na britskej strane, ktorý má blízko k vyjednávaniam, uviedol, že začiatkom týždňa existovala optimistickejšia perspektíva, ale k sporným otázkam, ktoré pokrok narušili, podľa neho patrí požiadavka, aby rybárske lode EÚ mali na 10 rokov prístup do britských vôd. Francúzsky minister pre európske záležitosti naznačil, že jeho krajina by mohla dohodu vetovať, ak s ňou nebude spokojná.Francúzsky prezident Emmanuel Macron trvá na zaručení, že rybárske odvetvie nestratí príliš veľa z prístupu do britských vôd. Hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej však povedal, že "vždy existuje priestor pre kompromis". Írsky premiér Micheál Martin vyhlásil, že "horlivo dúfa", že obchodná dohoda sa môže dosiahnuť.