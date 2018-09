GP potvrdila postup rezortu školstva pri registrácii organizácií SAV

Budova Generálnej prokuratúry, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. septembra (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR potvrdila postup ministerstva školstva pri registrácii organizácií Slovenskej akadémie vied (SAV). Zároveň vyzvala rezort na zastavenie registrácie. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Ria Feik Achbergerová. Ministerka Martina Lubyová (nominantka SNS) doplnila, že rešpektuje upozornenie GP SR a urýchlene registračné konanie zastaví. Ďalší postup pre SAV určí podľa nej Národná rada SR.SAV dala v júli na GP podnet za nečinnosť ministerstva vo veci transformácie jej organizácií na verejné výskumné inštitúcie (VVI). Tá podľa ministerstva vydala upozornenie, v ktorom dala rezortu za pravdu vo viacerých bodoch. Generálna prokuratúra hovorí napríklad, že ministerstvo malo právo skúmať rozsah obsah predkladaných dokumentov, rovnako si v zákonnom termíne splnilo povinnosť požiadať SAV o doplnenie chýbajúcich údajov s tým, aby mohol byť zrealizovaný zápis do registra od 1.7.2018. A tiež uvádza, že SAV v zákonom stanovenej lehote požadované údaje nedoplnila a tieto postupne dopĺňala i v mesiacoch jún a júl.uviedla ďalej Feik Achbergerová.Ministerka školstva Lubyová zdôrazňuje, že postoj jej rezortu je od začiatku konzistentný, nemenný a striktne v súlade so zákonom.povedala šéfka rezortu.Pripomína, že v snahe vyjsť SAV v ústrety rokovali a hľadali riešenia.vyhlásila ministerka.Rezort dopĺňa, že sa vytvára priestor pre profesionálne zvládnutú transformáciu SAV na VVI. Pripomína dohodu zo stretnutia ministerstva, SAV, vicepremiéra Richarda Rašiho (Smer-SD) a predsedu parlamentného školského výboru Ľubomíra Petráka (Smer-SD), že obe strany budú rešpektovať rozhodnutie GP.zdôraznilo ministerstvo.Pokiaľ by malo prísť k ďalšej registrácii podľa platného zákona, je podľa rezortu potrebné, aby SAV dodala na odsúhlasenie ministerstvu financií súpis majetku štátu, ktorý chce sprivatizovať.doplnila Feik Achbergerová.Pripomína aj zákon vetovaný prezidentom SR Andrejom Kiskom, o ktorom bude parlament opäť rokovať na najbližšej schôdzi. Súčasťou tejto novely je aj úprava, ktorá podľa ministerstva poskytuje garanciu právnej formy organizácií SAV do budúcej registrácie.zdôrazňuje ministerstvo.