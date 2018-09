Babiš: Migranti na člnoch sú ilegálni, musíme si chrániť civilizáciu

Český premiér Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 10. septembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš spochybnil tvrdenia, že by Európa mala chrániť a pomáhať utečencom, ktorí sa snažia k jej brehom priplávať na člnoch cez Stredozemné more.uviedol Babiš v rozhovore pre nedeľné vydanie nemeckého denníka Bild. Píše o tom agentúra DPA.Utečenec je definovaný ako niekto, kto prekročil medzinárodné hranice v snahe utiecť zo svojej vlasti pred vážnou ujmou: ekonomický migrant sa rozhodol presťahovať do inej krajiny z vlastnej vôle, povedal predseda českej vlády.Na margo faktu, že na africkom kontinente prebieha v súčasnosti množstvo konfliktov - napríklad v Somálsku a Eritrei -, Babiš povedal:Jediná mafia, ktorá sa zaoberá obchodovaním s ľuďmi, dokáže prepravou ľudí cez Stredozemné more zarobiť ročne okolo 5,7 miliardy dolárov, povedal český premiér bez uvedenia zdroja tohto údaja.Zopakoval tiež svoje námietky voči plánom spolkovej kancelárky Angely Merkelovej prerozdeľovať utečencov, ktorí prídu na starý kontinent, medzi európske krajiny na základe kvót.EÚ by malaargumentoval český ministerský predseda. Zdôraznil, že v otázke migrácie by sa Európa nemala správať inak než Amerika, Kanada či Austrália.konštatoval.Babiš v závere dodal, že budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu ukážu,