Grammy 2025: Album roka je Cowboy Carter od Beyoncé, skladba roka Not Like Us od Kendricka Lamara

Americká speváčka Beyoncé získala v nedeľu na odovzdávaní 67. ročníka hudobných cien Grammy po prvý raz ocenenie za najlepší album roka, ktorým sa stal jej Cowboy Carter. V kategóriách pieseň roka i nahrávka roka zvíťazila skladba Not Like Us amerického rappera Kendricka Lamara.



Beyoncé bola favoritkou večera s 11 nomináciami. Napokon si odniesla tri ceny, a to aj za najlepší country album a najlepší skupinový country výkon so speváčkou Miley Cyrusovou.







Víťazstvo v kategórii najlepší album Beyoncé celé roky unikalo, hoci má najviac nominácií (99) i cien Grammy (35) v histórii tohto podujatia. Presadila sa až na piaty "pokus" a tiež ako len štvrtá černoška, ktorej toto ocenenie udelili. Pred ňou to boli Lauryn Hill, Natalie Cole a Whitney Houston.



Za nováčika roka vyhlásili americkú popovú speváčku Chappell Roan. Táto kategória uzatvára štyri najprestížnejšie kategórie spolu s albumom roka, piesňou roka, ktorá oceňuje skladateľov a autorov textov, a nahrávkou roka určenou produkčnému tímu a interpretovi.



Medzi ocenených patria aj Sabrina Carpenterová za najlepší popový vokálny album (Short n' Sweet) a najlepší popový sólový výkon (Espresso), Doechii za najlepší rapový album (Alligator Bites Never Heal), Chris Brown za R&B Album (11:11 (Deluxe)) či Charli xcx za tanečný elektronický album (BRAT).



Najlepším rockovým albumom uplynulého roka sa stal Hackney Diamonds od Rolling Stones a za najlepší rockový výkon vyhlásili skladbu Now and Then od slávnych The Beatles, finalizovanú pomocou umelej inteligencie.







Slávnostné odovzdávanie cien Grammy sa konalo v multifunkčnej aréne Crypto.com Arena, predtým známej ako Staples Center. Moderátorom galavečera bol už piaty raz po sebe juhoafrický komik Trevor Noah.



Usporiadatelia z organizácie Recording Academy, ktorej 13.000 členov rozhodlo o víťazoch v dovedna 94 kategóriách, tento rok ceremoniál zmenili v dôsledku ničivých požiarov v okolí Los Angeles tak, aby počas neho vyzbierali príspevky na pomoc postihnutým obyvateľom.



Ceny Grammy, ktoré majú podobu zlatého gramofónu na čiernej podkladovej doske, udeľujú od roku 1959 za výnimočné úspechy v hudobnom priemysle. Patrí k najvýznamnejším hudobným oceneniam na svete a považuje sa za ekvivalent filmových Oscarov.

Víťazi v hlavných kategóriách:

Album roka: Beyoncé – Cowboy Carter

Nahrávka roka: Kendrick Lamar – Not Like Us

Pieseň roka: Kendrick Lamar – Not Like Us

Objav roka: Chappell Roan

Najlepší popový vokálny album: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Najlepšie popové sólové predstavenie: Sabrina Carpenter – Espresso

Najlepší popový duet: Lady Gaga a Bruno Mars – Die With a Smile

Najlepší tanečný/elektronický album: Charli XCX – Brat

Najlepší rockový album: The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Najlepšie rockové predstavenie: The Beatles – Now and Then

Najlepšia rocková pieseň: St. Vincent – Broken Man

Najlepší album alternatívnej hudby: St. Vincent – All Born Screaming

Najlepší R&B album: Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

Najlepšia R&B pieseň: SZA – Saturn

Najlepší rapový album: Doechii – Alligator Bites Never Heal

Najlepší inštrumentálny album: Plot Armor – Taylor Eigsti

Najlepší country album: Beyoncé – Cowboy Carter

Najlepší videoklip: Kendrick Lamar – Not Like Us