Grammy jednoznačne ovládli ženy, Beyoncé a Taylor Swift lámali rekordy (foto)

Album bol prekvapením

Náročné časy

Galavečer moderoval Trevor Noah

Ceny získali aj H.E.R. či Fiona Apple

Prehľad víťaziek a víťazov vo vybraných kategóriách:

Album roka: Taylor Swift - Folklore

Nahrávka roka: Billie Eilish - Everything I Wanted

Pieseň roka: H.E.R - I Can't Breathe

Nováčik roka: Megan Thee Stallion



Najlepší popový sólový výkon: Harry Styles - Watermelon Sugar

Najlepší popový výkon dua alebo skupiny: Lady Gaga a Ariana Grande - Rain on Me

Najlepší tradičný popový vokálny album: James Taylor - American Standard

Najlepší popový vokálny album: Dua Lipa - Future Nostalgia



Najlepšia tanečná nahrávka: Kaytranada featuring Kali Uchis - 10%

Najlepší tanečný/elektronický album: Kaytranada - Bubba



Najlepší rockový výkon: Fiona Apple - Shameika

Najlepší metalový výkon: Body Count - Bum-Rush

Najlepšia rocková pieseň: Brittany Howard - Stay High

Najlepší rockový album: The Strokes - The New Abnormal



Najlepší alternatívny hudobný album: Fiona Apple - Fetch the Bolt Cutters



Najlepší r'n'b výkon: Beyoncé - Black Parade

Najlepší tradičný r'n'b výkon: Ledisi - Anything for You

Najlepšia r'n'b pieseň: Robert Glasper featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello - Better Than I Imagined

Najlepší progresívny r'n'b album: Thundercat - It Is What It Is

Najlepší r'n'b album: John Legend - Bigger Love



Najlepší rapový výkon: Megan Thee Stallion featuring Beyoncé - Savage

Najlepší melodický rapový výkon: Anderson .Paak - Lockdown

Najlepšia rapová skladba: Megan Thee Stallion featuring Beyoncé - Savage

Najlepší rapový album: Nas - King's Disease



15.3.2021 - Štyri hlavné ceny nočného udeľovania cien Grammy získali ženy. Galavečer zároveň priniesol rekordy pre Beyoncé, ktorá si na konto pripísala už 28. zlatý gramofónik, a Taylor Swift, ktorá ako prvá interpretka získala tretí raz Grammy za najlepší album. Trofej za pieseň roka putovala H.E.R. a Billie Eilish ocenili druhý rok po sebe v kategórii Nahrávka roka. Za najlepšieho nováčika vyhlásili Megan Thee Stallion.Ako vysvetľuje agentúra AP, i keď ženy už v minulosti získali štyri hlavné ceny, vrátane vlaňajšieho triumfu Eilish vo všetkých štyroch spomenutých kategóriách, je to prvý raz, čo si trofeje rozdelili štyri rôzne a sólové umelkyne.Swift triumfovala s albumom Folklore, ktorý vydala ako prekvapenie vlani v júli. Predtým ju americká Národná akadémia nahrávacích umení a vied ocenila za nahrávky Fearless (2008) a 1989 (2014).Beyoncé, ktorá s deviatimi nomináciami vládla zoznamu kandidátov v 63. ročníku hudobných cien Grammy, začala večer s 24 víťazstvami na konte a postupne jej pribudli ďalšie štyri, vrátane cien za najlepší r'n'b výkon za Black Parade, najlepšie hudobné video za Brown Skin Girl a tiež za najlepší rapový výkon a najlepšiu rapovú skladbu za Savage, na ktorej spolupracovala s Megan Thee Stallion.„Ako umelkyňa verím, že je mojou prácou a prácou nás všetkých odrážať časy, v ktorých žijeme, a toto boli také náročné časy," povedala Beyoncé, keď si preberala cenu za pieseň Black Parade, ktorá vyšla na Juneteenth, známy aj ako Deň emancipácie. Skladbu podľa vlastných slov vytvorila, aby si uctila „nádherných čiernych kráľov a kráľovné" vo svete.Beyoncé sa teraz delí o druhú priečku v počte získaných cien Grammy s multiinštrumentalistom Quincym Jonesom, pričom pred nimi je len zosnulý dirigent Georg Solti s 31 víťazstvami.Históriu však v Los Angeles písala celá jej rodina - Jay-Z získal svoju 23. Grammy, o ktorú sa delí s manželkou, keďže spolupracovali na Savage, a ich deväťročná dcéra Blue Ivy Carter zase spolu s matkou získala trofej za najlepšie hudobné video. Stala sa tak druhou najmladšou umelkyňou, ktorú ocenili v 63-ročnej histórii cien. Prvenstvo patrí Leah Peasall, ktorá mala osem rokov, keď The Peasall Sisters v roku 2002 zvíťazili v kategórii album roka za spoluprácu na soundtracku filmu Braček, kde si? (2000).Megan Thee Stallion, ktorá získala tri ceny, sa zároveň stala prvou ženou, ktorú ocenili v kategórii rapových skladieb a tiež piatou rapovou umelkyňou, vyhlásenou za nováčika roka.Takmer štvorhodinový galavečer moderoval Trevor Noah, účastníci mali rúška a sedeli v rozostupoch pri malých okrúhlych stoloch.O vystúpenia sa počas večera postarali napríklad Silk Sonic, teda Bruno Mars a Anderson Paak, ktorí predstavili svoj nový singel Leave the Door Open, Dua Lipa predviedla svoje hity Don't Start Now a Levitating, kde ju doplnil DaBaby. Ten neskôr predviedol vlastný hit Rockstar v spoločnosti speváka Anthonyho Hamiltona. Country speváčka Mickey Guyton, ktorá si ako prvá černoška vyslúžila nomináciu za sólový country výkon, zaspievala Black Like Me.Medzi ďalšími účinkujúcimi boli napríklad Billie Eilish, Cardi B, Bad Bunny, Miranda Lambert, Maren Morris alebo Harry Styles. Posledný menovaný vďaka piesni Watermelon Sugar zvíťazil v kategórii Najlepší sólový popový výkon a stal sa prvým členom One Direction, ktorý získal Grammy.Po dve ceny získali H.E.R., Fiona Apple, Kaytranada a tiež zosnulí John Prine a Chick Corea.