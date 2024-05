Grantová výzva Henkel Slovensko seniorom pozná víťazov ceny za inovatívnosť

Do hlasovania sa zapojilo viac než 2 600 ľudí







Názov projektu

Organizácia





Vandrovky so seniormi a nevidiacimi

Mestský športový klub zrakovo postihnutých športovcov Martin





Láska kvitne v každom veku

OZ Koľko Lásky, Hrubá Borša





Počúvame očami INAK

Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina





Raz zažiť je viac ako stokrát počuť

Centrum sociálnych služieb, Makov





Babka, dedko, poďme sa spolu hrať

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Vranov nad Topľou







15.5.2024 (SITA.sk) -V apríli 2024 zverejnila Nadácia Henkel Slovensko výsledky šiesteho ročníka grantovej výzvy a po dôkladnom zvážení sa rozhodla podporiť 68 projektov, ktoré pomôžu zlepšiť život seniorov na Slovensku. Zároveň tiež spustila hlasovanie o špeciálnu cenu za inovatívnosť. "Okrem bežnej podpory projektov sme sa minulý rok rozhodli po prvýkrát oceniť bonusovým príspevkom vo výške 1 000 eur 5 projektov, ktoré vynikajú svojím originálnym prístupom a pridanou hodnotou. Kým minulý rok sme pilotne zapojili do ich výberu našich zamestnancov, tento rok sme otvorili hlasovanie aj pre širokú verejnosť. Veľmi nás teší, že aj vďaka tejto iniciatíve môžeme nielen podporiť, ale šíriť povedomie, motivovať a inšpirovať ďalšie organizácie, akým spôsobom pomáhať a prinášať aktivity pre seniorov," vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország.Cena za inovatívnosť umožní organizáciám pokračovať v projektoch aj po uplynutí ich doby realizácie. Ako uviedla Adriána Galajdová, spoluautorka projektu, ktoré predložilo Stredisko Evanjelickej diakonie vo Vranove nad Topľou, prepájať mladšiu a staršiu generáciu ľudí chcú aj naďalej. Najmä v poscovidovej dobe sa snažia prinavrátiť oslabené kontakty medzi dôchodcami a deťmi a prispieť tak k odbúravaniu samoty seniorov.Hlasovanie o cenu za inovatívnosť získalo v tomto ročníku bohatú podporu verejnosti a o víťazoch rozhodovalo viac než 2 600 ľudí. Vybrali projekty, ktoré vynikajú svojou kreativitou a seniorov vedú k zmysluplnému tráveniu voľného času. Podľa slov Jany Galatovej, štatutárky občianskeho združenia Koľko Lásky, ktoré predložilo projekt, grantová výzva a ocenenie za inovatívnosť ich motivuje pokračovať v aktivitách aj naďalej. "Radi by sme sa začali stretávať s ľuďmi a šírili ešte viac posolstvo dobrovoľníctva a potrebu pomoci seniorom, napr. formou verejného pikniku alebo našou účasťou na hudobnom alebo detskom festivale, kde je možnosť sa prihovoriť mladým ľuďom alebo mladým rodinám," uviedla Jana Galatová. Zároveň dodáva, že im ocenenie pomôže zlepšiť súčasné procesy a činnosti v občianskom združení.Úplne najvyšší počet hlasov získal projekt, ktorý predložil Mestský športový klub zrakovo postihnutých športovcov v Martine. Jeho cieľom je podporovať aktívny pohyb seniorov, nevidiacich a zrakovo postihnutých ľudí, vďaka čomu prispeje k zmysluplnému tráveniu voľného času a budovaniu historického a kultúrneho povedomia zúčastnených. Finančné prostriedky plánujú použiť na zabezpečenie ubytovania, stravy a cestovných nákladov. "Veľmi nás zaujímalo, ako našu prácu vnímajú aj iní ľudia – či to, čo robíme, má význam aj pre širšiu verejnosť. Úprimne nás potešil takýto úspech a určite nás naštartuje aj na realizáciu ďalších aktivít," opisuje Ľudmila Kubašová, štatutárka organizácie, ktorá predstavila výherný projekt.K oceneným za inovatívnosť patrí aj projekt, vďaka ktorému seniori absolvujú tanečný kurz, jazdecké hodiny či návštevu u kaderníka a kozmetičky. "Klienti zažijú sedem netradičných dopoludní. Budú sa venovať hipoterapii, tancu, skrášľovaniu, prechádzke v prírode, pečeniu, práci v záhrade, práci s drevom, cestovaniu, písaniu, fotografovaniu. Posilnia fyzicky, psychicky, upevnia vzťah s rodinou, komunitou a zlepší sa ich celkový zdravotný stav," vysvetľujú predstavitelia Centra sociálnych služieb v obci Makov, ktorí predstavili jeden z výherných projektov.Nemenej dôležitý je aj projekt, ktorý predstavilo Krajské centrum nepočujúcich ANEPS v Žiline. Pre seniorov plánujú zorganizovať kurz tzv. odzerania, ktoré intenzívne využívajú nielen nepočujúci, ale aj seniori so zhoršujúcou sa kvalitou sluchu. Kurz im napomôže spomaliť negatívne dôsledky starnutia a prispeje k vyššej kvalite ich života. "Vďaka finančným prostriedkom z ceny inovatívnosti budeme môcť vyškoliť aj našich vlastných lektorov a urobiť tak kurzy finančne aj časovo dostupnejšie pre viac seniorov a ich rodinných príslušníkov," priblížila Jana Filipová, štatutárka centra ANEPS.Nižšie nájdete 5 projektov s najvyšším počtom hlasov, ktoré získajú finančný príspevok za inovatívnosť v hodnote 1 000 eur:Tab 1.: Projekty, ktoré získajú v rámci grantovej výzvy Henkel Slovensko seniorom 2024 cenu za inovatívnosť.Grantovú výzvu usporadúva Nadácia Henkel Slovensko už od roku 2019. Za uplynulých 5 ročníkov podporila seniorov sumou viac ako 230 000 eur. Čas na realizáciu aktivít šiesteho ročníka majú podporené projekty dopričom vyhodnotenie grantu spolu s finančným vyúčtovaním sa predpokladá na konci októbra tohto roka.Viac o výsledkoch výzvy, ako aj zoznam podporených projektov nájdete tu: