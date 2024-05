Ukrajinci sa na charkovskom fronte presúvajú do nových pozícií, varujú aj pred hromadením ruských síl pri Sumskej oblasti

Situácia v Charkovskej oblasti

Plánovaná operácia v Sumskej oblasti

15.5.2024 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda oznámila, že presúva svoje jednotky na nové pozície v dvoch lokalitách severovýchodnej Charkovskej oblasti , kde ruské sily vytrvalo útočia. Varovala tiež pred hromadením ruských síl na severe v blízkosti Sumskej oblasti. Referuje o tom web news.sky.com.Cezhraničný útok na nové krídlo v Sumskej oblasti by pravdepodobne pridal ďalšie starosti vyčerpaným ukrajinským obrancom po tom, čo ruský vpád do Charkovskej oblasti v piatok otvoril nový front a prinútil Ukrajinu, aby sa ponáhľala s posilami.Rusko preniklo na sever Charkovskej oblasti a v utorok Moskva oznámila, že obsadila časti mesta Vovčansk a pohraničnú dedinu Buhruvatka.Šéf ukrajinského obranného spravodajstva Kyrylo Budanov uviedol, že Moskva už na operáciu v Charkovskej oblasti vyčlenila všetkých vojakov, ktorých má v pohraničných oblastiach, no má aj iné záložné sily, ktorých použitie v najbližších dňoch očakáva.„Objavil sa rýchly trend k stabilizácii situácie. To znamená, že nepriateľ je už v zásade zablokovaný na líniách, ktoré mohol dosiahnuť," uviedol Budanov vo vysielaní národnej televízie.Budanov tiež povedal, že Rusko má malé skupiny v pohraničných oblastiach v blízkosti ukrajinskej Sumskej oblasti neďaleko ruského mesta Sudža, odkiaľ sa ruský zemný plyn prepravuje potrubím na Ukrajinu a ďalej k európskym zákazníkom.„Pokiaľ ide o Sumskú oblasť, Rusi skutočne od začiatku plánovali operáciu v Sumskej oblasti. No situácia im neumožnila aktívne zakročiť a operáciu spustiť,“ povedal.Najvyšší ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že neveria, že Rusko má dostatočný počet vojakov na dobytie mesta Charkov.