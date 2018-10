Grantový program Dobrý sused chce zlepšiť život v okolí rafinérie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) – Spoločnosť Slovnaft v spolupráci s Nadáciou Ekopolis štartuje nový grantový program Dobrý sused pre komunity v okolí bratislavskej rafinérie. Aktívni občania, lokálne samosprávy a organizácie majú možnosť zlepšiť kvalitu života vo svojom bezprostrednom okolí a získať pre svoj nápad grant do výšky 4000 eur. Podporené budú projekty v oblasti sociálneho rozvoja, podpory kultúry a budovania vzťahov miestnych komunít. Slovnaft na ich realizáciu rozdelí 25.000 eur. TASR o tom informovali z Nadácie Ekopolis.V pilotnej fáze programu môžu o financovanie požiadať subjekty v bezprostrednom okolí rafinérie v bratislavských mestských častiach Vrakuňa, Podunajské Biskupice a v obci Rovinka.povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabó.Grantový program Dobrý sused je zameraný na napĺňanie potrieb lokálnych komunít, pričom súčasťou podporených projektov má byť spolupráca aktívnych občanov, samospráv, školských zariadení a občianskych združení. Žiadatelia môžu predkladať projekty na sprístupnenie kultúrne a spoločensky zaujímavých lokalít, projekty športovo-rekreačného charakteru, podporujúce trávenie voľného času, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho, cyklistického športu a turistiky. Taktiež aj projekty na organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí.O grant môžu požiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné, stredné a materské školy, centrá voľného času a komunitné centrá i mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obec Rovinka. Grantová výzva je otvorená od októbra až do vyčerpania finančných prostriedkov. Podporené projekty musia byť zrealizované do troch mesiacov od pridelenia grantu.