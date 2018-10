O post primátora Nitry sa uchádza desať kandidátov

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Prehľad doterajších primátorov mesta Nitra

Primátori mesta Nitra od roku 1990:



Ing. Silvester Štefanka: 1990 – 1994



Prvý porevolučný primátor mesta Nitra Ing. Silvester Štefanka bol zvolený v prvých komunálnych voľbách 23. a 24. novembra 1990.



Ing. arch. Vladimír Libant: 1994 – 1998



Na základe výsledkov komunálnych volieb 18. a 19. novembra 1994 sa stal novým primátorom Nitry Vladimír Libant. Kandidoval na post primátora ako nezávislý kandidát, získal 4700 hlasov, čo sa rovná 27,48 percentám voličov.



RNDr. Jozef Prokeš CSc.: 1998 - 2002



V komunálnych voľbách 18. a 19. decembra 1998 uspel kandidát Slovenskej národnej strany Jozef Prokeš. V roku 1990 sa stal poslancom Slovenskej národnej rady za Slovenskú národnú stranu. Poslancom parlamentu bol až do roku 2002. Od 10. novembra 1993 do 15. marca 1994 bol podpredsedom vlády SR.



Mgr. Ferdinand Vítek: 2002 – 2006



Primátorom Nitry sa stal Ferdinand Vítek, ktorého v komunálnych voľbách nominovala koalícia SDKÚ, KDH, ANO a SZS. Svoj hlas odovzdalo Vítekovi 6328 oprávnených voličov. Tesne, približne o 300 hlasov, predstihol dovtedajšieho primátora Prokeša.



Doc. Ing. Jozef Dvonč CSc.: 2006 - doteraz



Vo voľbách 2. decembra 2006 vyhral Jozef Dvonč s počtom 8033 hlasov. Kandidoval za koalíciu Smer–SD, KDH, SNS, SF a HZD.



Svoje doterajšie pôsobenie na primátorskom poste obhájil aj vo voľbách 27. novembra 2010, ako kandidát Smer-SD, KDH, SNS, SZ získal 31,44 percenta hlasov.



Do tretice vyhral Jozef Dvonč aj komunálne voľby 15. novembra 2014 ako kandidát koalície Smer-SD, KDH a SNS.

Nitra 31. októbra (TASR) – V nadchádzajúcich komunálnych voľbách zabojuje o post primátora Nitry 10 kandidátov. Mestská volebná komisia zaregistrovala pre voľby primátora 11 kandidátov, nezávislý kandidát Róbert Sitár sa vzdal svojej kandidatúry.Primátorský post obhajuje 64-ročný kandidát Smeru–SD a SNS Jozef Dvonč, ktorý stojí na čele mesta od roku 2010. Koalícia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina-Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie nominovala 37-ročného projektového manažéra Jána Grešša, nominantom Ľudovej strany Pevnosť Slovensko je 29-ročný poslanec Národnej rady SR Ján Kecskés. Strana tolerancie a spolunažívania postavila do komunálnych volieb 48-ročného dôchodcu Ladislava Németha. Ako nezávislí kandidujú na post primátora Nitry 31-ročný riaditeľ kultúrneho centra Hidepark Nitra Marek Hattas, 35-ročný nezamestnaný Michal Ivan, 53-ročná poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nitre Renáta Kolenčíková, 54-ročný konateľ spoločnosti Ľubomír Martinka, 51-ročný riaditeľ spoločnosti Štefan Štefek a 42-ročný riaditeľ spoločnosti Peter Oremus, v prospech ktorého sa vzdal kandidatúry Sitár.O 31 poslaneckých kresiel v Mestskom zastupiteľstve Nitra sa uchádza 125 záujemcov. Nitrianske mestské zastupiteľstvo v auguste tohto roka určilo sedem volebných obvodov. Vo volebnom obvode č. 1 Horné a Dolné Krškany sa o jediný poslanecký post bude uchádzať päť záujemcov. V obvode č. 2 Staré mesto je 34 kandidátov na šesť poslaneckých kresiel. V obvode č. 3 Čermáň o dve poslanecké kreslá zabojuje 11 záujemcov, v obvode č. 4 Klokočina je osem miest a 32 kandidátov. V obvode č. 5 Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje sa volia štyria poslanci, kandidátov je 16. V obvode č. 6 Zobor, Dražovce je zaregistrovaných 15 kandidátov, ktorí zabojujú o tri poslanecké kreslá, vo volebnom obvode č. 7 Chrenová, Janíkovce si voliči vyberú sedem poslancov zo 40 záujemcov.Z celkového počtu 125 záujemcov o poslanecké kreslo je 62 nezávislých kandidátov. Vekový rozdiel medzi najmladším a najstarším kandidátom je 55 rokov, najmladšia kandidátka má 20 rokov a najstarší záujemca o post poslanca má 75 rokov. Medzi záujemcami o poslanecké kreslo je 15 pedagógov, desiatka lekárov, ale aj operný spevák, riaditeľ divadla, poslanci Národnej rady SR, športovci či športoví funkcionári.