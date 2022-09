Grantový program Poštovej banky aj tento rok dáva šancu zlepšiť život v komunitách

Grant je otvorený pre každého

22.9.2022 (Webnoviny.sk) - Poštová banka už siedmykrát otvára grantový program Nápad pre 3 generácie. Sumouaj tento rok podporí komunitné projekty, ktoré prispievajú k zlepšeniu života v regiónoch a upevňujú spoluprácu troch generácií – detí a mladých, ľudí v aktívnom veku a seniorov. Vďaka grantovému programu sa za šesť rokov podarilo zrealizovať už 107 unikátnych nápadov naprieč celým Slovenskom, ktoré boli doposiaľ podporené sumou vo výške 170 000 eur.Ak máte nápad, ktorí by pomohol zlepšiť život rôznym generáciám práve u vás doma, neváhajte ho prihlásiť do Nápadu pre 3. generácie a získať na jeho realizáciu finančnú pomoc.Či ste fyzická osoba, občianske združenie alebo nadácia –. Zameraniu projektu sa medze nekladú. Môže sa týkať zdravotníctva, sociálnej pomoci, vzdelávania, športu, zveľaďovania verejného priestoru, životného prostredia a iných tém. Jedno však budú mať spoločné všetky projekty a to je prepájanie rôznych generácií. Projekt je potrebnéV rámci grantu Poštovej banky sa vyberú najlepšie projekty a rozdelí sa im spolu až 29-tisíc eur. Maximálna výška finančnej podpory. Extra suma vo výške 1 000 eur je pripravená pre TOP projekt. O ňom môžete rozhodnúť aj vy. Zapojiť do hlasovania a podporiť projekt, ktorý sa páči najviac vám môžete od 6. do 13. decembra 2022. Bližšie informácie sú k dispozícii na www.pre3generacie.sk podporila Poštová banka práve vďaka grantovému programuužz rôznych kútov Slovenska. Naposledy podporila grantom pätnástku projektov, ktoré získali peniaze na realizáciu najrôznejších nápadov - od budovania mobilného športoviska cez podporu regionálnych folklórnych tradícií, relaxačno-oddychové zóny, organizáciu trojgeneračného štafetového behu na lyžiach či nové petangové ihrisko. Obec Selec získala prostriedky nav miestnej základnej škole, ktorá má zároveň rozšíriť ponuku aktivít pre malých aj veľkých. V Považskom Chlmci financie poslúžili nana potreby medzigeneračných workshopov v rámci komunitného a inkluzívneho centra. Vo Vrútkach podporil grant premenu vyradeného železničného vozňa, z ktorého členovia neziskovky plánovali vytvoriť unikátny. V minulosti mohli vďaka grantovému programu vzniknúť tiež komunitné záhrady, včelie úle, kreatívne dielne či kurzy podporujúce ľudové remeslá. Projekty, ktoré doposiaľ získali podporu vďaka Nápadu pre 3 generácie, tak pomáhajú zvyšovať kvalitu života v komunitách naprieč celým Slovenskom a spájajú hravosť detí, zanietenosť a angažovanosť dospelých a skúsenosti starších.