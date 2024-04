Grassalkovichovu záhradu po takmer roku opäť otvorili. Vraciame ju ako oázu na mapu Bratislavy, tvrdí starosta Vagač (video+foto)

Hotová mala byť vlani

5.4.2024 (SITA.sk) - Grassalkovichovu záhradu za prezidentským palácom v Bratislave v piatok po takmer ročnej rekonštrukcii opäť otvárajú pre verejnosť. Detaily obnovy záhrady priblížil na piatkovej tlačovej konferencii starosta Starého Mesta Matej Vagač „Je to veľký deň, keďže túto záhradu opäť vraciame ako oázu na mapu Bratislavy," uviedol. Rekonštrukciu vo výške 1,32 milióna eur financovali 80-percentným podielom z európskych fondov, zvyšok dofinancovali z vlastných zdrojov.S prácami na rekonštrukcii záhrady začali pred letom 2023, mali byť ukončené do konca minulého roka. Projekt na výzvu zelených revitalizácií záhrady vypísalo ešte bývalé vedenie mestskej časti, na základe ktorého získali financie z eurofondov.„Zmeny možno až tak nevidno, pretože veľa ich je pod zemou," poznamenal starosta s tým, že kompletne vymenili infraštruktúru, siete, závlahy a doplnili zeleň. Pribudlo tu 84 nových stromov, viac ako 20-tisíc cibuľovín, 16-tisíc dvojročiek a ďalšie prvky.Keďže záhrada bola pôvodne vytvorená koncepčne ako francúzska baroková záhrada, pri revitalizácii sa museli riadiť pôvodnými projektami a najmä projektom krajinnej architektky Tamary Reháčkovej.„Keďže je záhrada národnou kultúrnou pamiatkou, museli sme spolupracovať s Krajským pamiatkovým úradom, každý detail musel byť s nimi prediskutovaný," doplnil starosta. Ako dodal, poslednú veľkú revitalizáciu záhrady robili v 90. rokoch.Ako doplnila hovorkyňa Starého Mesta Veronika Gubková , súčasťou prác na obnove záhrady boli aj nové mlatové chodníky, nové osvetlenie, lavičky a koše.Revitalizácia Grasalkovičovej záhrady bola financovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v hodnote viac ako 1,1 milióna eur. O dotáciu sa uchádzala mestská časť ešte v roku 2022.V rámci rekonštrukcie nahradili 46 stromov v zlom zdravotnom stave a do záhrady tak vysadili dokopy 84 stromov. Zásahy v podobe úprav chodníkov, závlahy, osvetlenia a zelene v Grasalkovičovej záhrade sa celkovo dotkli 3,1 hektára plochy záhrady.Naplánované práce boli ukončené v stanovenom termíne do konca roka 2023, mestská časť sa však s ohľadom na zeleň rozhodla s jej otvorením počkať do jarných mesiacov.V rámci verejného priestoru záhrady vykonali aj ďalšie menšie zásahy, ktoré neboli súčasťou projektu.„Ide napríklad o fontánu Radosť zo života, ktorá bola do záhrady osadená v roku 1978 a pochádza od architektov Tibora Bártfaya, Karola Lacka, Imricha Ehrenbergera a Pavla Mikšíka. Mestská organizácia Marianum ako správca mestských fontán počas revitalizácie záhrady obnovila rozvody vody a fontánu dôkladne vyčistila," spresnila hovorkyňa.Súčasťou projektu revitalizácie, na ktorý Staré Mesto získalo financie, nebolo detské ihrisko. Samospráva preto pristúpila k dočasnému riešeniu repasom a doplnením aktuálnych hracích prvkov, ktoré osadia počas nasledujúcich týždňov.„Nové a lepšie ihrisko, ktoré bude obsahovať prvky vhodné na environmentálnu výchovu, je však v plánoch, mestská časť sa aktívne uchádza o dotácie aj v spolupráci so zahraničnými partnermi," dodala Gubková.Mestská časť hľadá financie aj na realizáciu ďalších projektov v rámci záhrady. „V prípade konceptu komunitného domčeka Staré Mesto čaká na vyhodnotenie už podaného projektu, ktorý zahŕňa aj zámer environmentálnej učebne, ktorá by mohla byť realizovaná v priestore bývalého zázemia strážnej služby pri vchode z Banskobystrickej ulice," uzavrela hovorkyňa.