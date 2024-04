Video: Ivo Bič vydal novú skladbu Dragon Flight

Slovenský spevák Ivo Bič ponúka ochutnávku svojho sólového albumu prostredníctvom novej piesne Dragon Flight. Videoklip k novinke zachytáva slovenskú prírodu z perspektívy letu.





Bič je verejnosti známy vďaka dlhoročnému pôsobeniu v skupine Peter Bič Project. Od štartu sólovej kariéry vydal doposiaľ tri skladby. Košičan v novinke stavil na kartu moderného zvuku a anglického jazyka.Pieseň vznikla už tradične v spolupráci so Zolim Tóthom a Jozefom Zimom. Text napísal spevák sám a vysvetľuje voľbu anglického jazyka: "Po viacerých pokusoch v slovenčine rozhodla hudba, že sa k nej hodí anglický text. Ten vznikol rýchlo a sadol perfektne."Námet na videoklip vzišiel priamo od speváka, ďalej ho spoločne rozvíjal so svojím spolupracovníkom Zimom aj pri réžii a víziách klipu, ktorý nakoniec postavili na lietajúcich záberoch z dronu."Od odchodu z kapely Peter Bič Project som doposiaľ vydal videoklip k skladbe Unavený, nasledovala skladba Obrátiť list, ktorú som zverejnil prostredníctvom lyrics videa. Live intímnu skladbu zo štúdia Musicology s názvom Love messes with me, kde spievam a hrám na klavíri, som venoval priateľke Katke k meninám," predstavuje Ivo skladby, ktoré budú súčasťou jeho prvej sólovej štúdiovky, tá by mala obsahovať desať piesní. "Priebežne naďalej pracujem na ďalších skladbách, v angličtine aj slovenčine. Jednu mám takmer hotovú - s jednou z najkrajších dvojičiek na Slovensku Veronikou Nízlovou, snáď sa ju podarí dotvoriť a poslucháčom ponúknuť ešte v tomto roku," dodáva spevák.