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30. júla 2026
Grealisha vyradil tréner Maresca z kádra Manchestru City. Hráč sa vyjadril, aký bol pravý dôvod tohto rozhodnutia
Tagy: Premier League 2026/2027
Jack Grealish chýba v kádri "The Citizens" pri výjazde do Hongkongu a juhokórejského Soulu, kde sa tím pripravuje na nadchádzajúcu sezónu Premier League. Anglický futbalový krídelník či ofenzívny ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Jack Grealish chýba v kádri "The Citizens" pri výjazde do Hongkongu a juhokórejského Soulu, kde sa tím pripravuje na nadchádzajúcu sezónu Premier League.
Anglický futbalový krídelník či ofenzívny stredopoliar Jack Grealish sa ostro ohradil voči tvrdeniam, že ho tréner Enzo Maresca vyradil z predsezónneho turné klubu Manchester City.
Rodák z Birminghamu chýba v kádri "The Citizens" pri výjazde do Hongkongu a juhokórejského Soulu, kde sa tím pripravuje na nadchádzajúcu sezónu Premier League.
Tento krok mnohí interpretovali ako signál, že 30-ročný futbalista nie je súčasťou plánov Marescu pre nový ročník. Grealish však na sociálnych sieťach uviedol, že stále podstupuje rekonvalescenciu po operácii nohy, ktorá ukončila jeho minulú sezónu už v februári.
"Chcem len povedať, že sa stále zotavujem z úrazu, takže ešte netrénujem," napísal v komentári na sociálnej sieti, ktorý neskôr zmazal. "Nikto ma nevylúčil, tak prestaňte šíriť nezmysly, ďakujem," dodal.
Grealish prišiel do Manchestru City v roku 2021 z Aston Villy za sumu okolo 100 miliónov libier (v prepočte necelých 117 miliónov eur) a získal s klubom tri tituly v Premier League. Bol súčasťou úspešnej sezóny 2022/2023, v ktorej "The Citizens" získali tri tituly. Jeho postavenie sa však postupne zhoršovalo a v klube sa začali šíriť správy o jeho nešportovom správaní.
Minulú sezónu strávil na hosťovaní v Evertone, pričom v ostatných týždňoch intenzívne pracoval na návrate do plnej formy a snaží sa presvedčiť Marescu o svojej hodnote pre tím.
Kouč Maresca na adresu Grealisha povedal: "Momentálne je s nami. Mám s Jackom dobrý vzťah, odkedy som prišiel. Sme v kontakte, lebo má veľké srdce a je to naozaj dobre stavaný chlapec."
Zdroj: SITA.sk - Grealisha vyradil tréner Maresca z kádra Manchestru City. Hráč sa vyjadril, aký bol pravý dôvod tohto rozhodnutia © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový krídelník či ofenzívny stredopoliar Jack Grealish sa ostro ohradil voči tvrdeniam, že ho tréner Enzo Maresca vyradil z predsezónneho turné klubu Manchester City.
Rodák z Birminghamu chýba v kádri "The Citizens" pri výjazde do Hongkongu a juhokórejského Soulu, kde sa tím pripravuje na nadchádzajúcu sezónu Premier League.
Tento krok mnohí interpretovali ako signál, že 30-ročný futbalista nie je súčasťou plánov Marescu pre nový ročník. Grealish však na sociálnych sieťach uviedol, že stále podstupuje rekonvalescenciu po operácii nohy, ktorá ukončila jeho minulú sezónu už v februári.
"Chcem len povedať, že sa stále zotavujem z úrazu, takže ešte netrénujem," napísal v komentári na sociálnej sieti, ktorý neskôr zmazal. "Nikto ma nevylúčil, tak prestaňte šíriť nezmysly, ďakujem," dodal.
Grealish prišiel do Manchestru City v roku 2021 z Aston Villy za sumu okolo 100 miliónov libier (v prepočte necelých 117 miliónov eur) a získal s klubom tri tituly v Premier League. Bol súčasťou úspešnej sezóny 2022/2023, v ktorej "The Citizens" získali tri tituly. Jeho postavenie sa však postupne zhoršovalo a v klube sa začali šíriť správy o jeho nešportovom správaní.
Minulú sezónu strávil na hosťovaní v Evertone, pričom v ostatných týždňoch intenzívne pracoval na návrate do plnej formy a snaží sa presvedčiť Marescu o svojej hodnote pre tím.
Kouč Maresca na adresu Grealisha povedal: "Momentálne je s nami. Mám s Jackom dobrý vzťah, odkedy som prišiel. Sme v kontakte, lebo má veľké srdce a je to naozaj dobre stavaný chlapec."
Zdroj: SITA.sk - Grealisha vyradil tréner Maresca z kádra Manchestru City. Hráč sa vyjadril, aký bol pravý dôvod tohto rozhodnutia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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