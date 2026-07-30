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 24hod.sk    Šport

30. júla 2026

Grealisha vyradil tréner Maresca z kádra Manchestru City. Hráč sa vyjadril, aký bol pravý dôvod tohto rozhodnutia


Tagy: Premier League 2026/2027

Jack Grealish chýba v kádri "The Citizens" pri výjazde do Hongkongu a juhokórejského Soulu, kde sa tím pripravuje na nadchádzajúcu sezónu Premier League. Anglický futbalový krídelník či ofenzívny ...



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britain_england_italy_euro_2020_soccer_58923 91e89d6553a245ffa1381c4d6452c359 scaled 1 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Jack Grealish chýba v kádri "The Citizens" pri výjazde do Hongkongu a juhokórejského Soulu, kde sa tím pripravuje na nadchádzajúcu sezónu Premier League.


Anglický futbalový krídelník či ofenzívny stredopoliar Jack Grealish sa ostro ohradil voči tvrdeniam, že ho tréner Enzo Maresca vyradil z predsezónneho turné klubu Manchester City.

Rodák z Birminghamu chýba v kádri "The Citizens" pri výjazde do Hongkongu a juhokórejského Soulu, kde sa tím pripravuje na nadchádzajúcu sezónu Premier League.

Tento krok mnohí interpretovali ako signál, že 30-ročný futbalista nie je súčasťou plánov Marescu pre nový ročník. Grealish však na sociálnych sieťach uviedol, že stále podstupuje rekonvalescenciu po operácii nohy, ktorá ukončila jeho minulú sezónu už v februári.

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"Chcem len povedať, že sa stále zotavujem z úrazu, takže ešte netrénujem," napísal v komentári na sociálnej sieti, ktorý neskôr zmazal. "Nikto ma nevylúčil, tak prestaňte šíriť nezmysly, ďakujem," dodal.

Grealish prišiel do Manchestru City v roku 2021 z Aston Villy za sumu okolo 100 miliónov libier (v prepočte necelých 117 miliónov eur) a získal s klubom tri tituly v Premier League. Bol súčasťou úspešnej sezóny 2022/2023, v ktorej "The Citizens" získali tri tituly. Jeho postavenie sa však postupne zhoršovalo a v klube sa začali šíriť správy o jeho nešportovom správaní.

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Minulú sezónu strávil na hosťovaní v Evertone, pričom v ostatných týždňoch intenzívne pracoval na návrate do plnej formy a snaží sa presvedčiť Marescu o svojej hodnote pre tím.

Kouč Maresca na adresu Grealisha povedal: "Momentálne je s nami. Mám s Jackom dobrý vzťah, odkedy som prišiel. Sme v kontakte, lebo má veľké srdce a je to naozaj dobre stavaný chlapec."


Zdroj: SITA.sk - Grealisha vyradil tréner Maresca z kádra Manchestru City. Hráč sa vyjadril, aký bol pravý dôvod tohto rozhodnutia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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