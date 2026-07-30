Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Libuša
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

30. júla 2026

Obranca Raúl Asencio nestihne úvod novej sezóny Realu Madrid. Aké má problémy?


Tagy: La Liga 2026/2027

Mladý stopér bude podľa najnovších správ mimo hry štyri až šesť týždňov. Španielsky futbalový obranca Raúl Asencio nestihne úvod novej sezóny španielskeho klubu Real Madrid. Dvadsaťtriročný ...



Zdieľať
spain_la_liga_soccer_01933 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Mladý stopér bude podľa najnovších správ mimo hry štyri až šesť týždňov.


Španielsky futbalový obranca Raúl Asencio nestihne úvod novej sezóny španielskeho klubu Real Madrid. Dvadsaťtriročný rodák z Kanárskych ostrovov je totiž zranený, trápi ho svalové zranenie pravého stehna.

Vedenie "bieleho baletu" vo štvrtok potvrdilo, že stopér utrpel uvedené zranenie, ktoré si vyžiada absenciu počas štyroch až šiestich týždňov. Asencio vynechá zápasy La Ligy proti Espanyolu Barcelona (22. augusta), San Sebastiánu (26. augusta) aj Málage (30. augusta).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Real Madrid pod vedením trénera Josého Mourinha tak bude musieť v týchto dôležitých zápasoch počítať so zabezpečením defenzívy bez príspevku mladého beka.

Raúl Asencio sa pomaly začal presadzovať v základnej zostave Realu Madrid, preto jeho zranenie predstavuje pre tím nepríjemnú komplikáciu na začiatku novej sezóny La Ligy.


Zdroj: SITA.sk - Obranca Raúl Asencio nestihne úvod novej sezóny Realu Madrid. Aké má problémy? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Grealisha vyradil tréner Maresca z kádra Manchestru City. Hráč sa vyjadril, aký bol pravý dôvod tohto rozhodnutia
<< predchádzajúci článok
FC Chelsea dopĺňa defenzívu, z Crystal Palace prichádza francúzsky stopér Lacroix

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 