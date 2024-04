Gréci nepošlú Ukrajincom systém Patriot, ohrozilo by to ich vzdušnú bezpečnosť

26.4.2024 (SITA.sk) - Grécko nedodá Ukrajine systémy protivzdušnej obrany Patriot alebo rakety S-300. Povedal to pre portál Iefimerida grécky premiér Kyriakos Mitsotakis . Odovzdanie tejto techniky Kyjevu by totiž podľa neho veľmi ohrozilo vzdušnú bezpečnosť Grécka. Informuje o tom web Kyiv Independent.Grécke médiá v pondelok uviedli, že Atény plánujú poslať na Ukrajinu aspoň jeden systém Patriot, a to po nátlaku zo strany Európskej únie na zvýšenie pomoci Ukrajine v protivzdušnej obrane.„Grécko obranným materiálom podporilo Ukrajinu rôznymi spôsobmi," povedal Mitsotakis. „Od začiatku sme však hovorili, že sa nemôžeme zbaviť zbraňových systémov, ktoré majú zásadný význam pre naše odstrašovacie schopnosti," dodal.