26.4.2024 (SITA.sk) - Šesť sudcovských zástupcov navrhlo za kandidátku na predsedníčku Súdnej rady SR sudkyňu Marcelu Kosovú . Návrh podalo šesť sudcov, a to Peter Farkaš Súčasne navrhli, aby sa voľba nového predsedu súdnej rady konala 14. mája ako bod programu bezprostredne nasledujúci po schválení programu zasadnutia. Informovali o tom sudkyne Jelinková Dudzíková a Pružinec Eren.Ako navrhovateľky pripomenuli, k voľbe nového predsedu je potrebné pristúpiť pre zánik funkcie predsedu súdnej rady Jána Mazáka , ktorý bol z tejto funkcie odvolaný. Rovnako ide o potrebu zabezpečiť funkčnú legitimitu súdnej rady.„Tá predpokladá mať vo vedení súdnej rady osobu s dôverou väčšiny členov súdnej rady. Sme presvedčené, že na čele súdnej rady musí stáť osoba, ktorá vráti súdnej rade apolitický charakter. Súdna rada bola opakovane zaťahovaná do politického boja podľa politického presvedčenia bývalého predsedu súdnej rady," spresnili sudkyne s tým, že toto je potrebné zmeniť, pretože je to v rozpore so základnými princípmi fungovania právneho štátu.„Druhou urgentnou úlohou je odstrániť ďalší nezdravý jav praktizovaný bývalým predsedom súdnej rady ako politickým nominantom v súdnej rade, a to nerovnaký prístup bývalého predsedu k sudcom, ako aj k členom súdnej rady," uzavreli navrhovateľky.