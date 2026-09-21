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21. septembra 2026
Gréci padli aj po druhý raz. Slováci si zahrajú kvalifikáciu o postup na finálový turnaj DP 2027
Rozhodujúci bod pre Slovensko proti Grécku vybojoval Norbert Gombos. Slovenskí tenisti si v budúcom roku zahrajú kvalifikáciu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára. Vo víkendovom zápase I. ...
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21.9.2026 (SITA.sk) - Rozhodujúci bod pre Slovensko proti Grécku vybojoval Norbert Gombos.
Slovenskí tenisti si v budúcom roku zahrajú kvalifikáciu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára. Vo víkendovom zápase I. svetovej skupiny v Košiciach Slováci zdolali Grékov po veľkej dráme 3:2, keď rozhodujúci bod vybojoval Norbert Gombos.
Najstarší spomedzi všetkých aktérov na antuke NTC v metropole východu zdolal Gréka Stefanosa Sakellaridisa 6:4, 7:6 (4).
V koncovke druhého setu 36-ročný Gombos pri svojom podaní odvrátil štyri setbaly o 14 rokov mladšieho súpera a napokon ho definitívne zlomil v tajbrejku. Po 126 minútach premenil prvý mečbal a pripísal si jubilejné desiate víťazstvo vo dvojhre v tejto prestížnej mužskej tímovej súťaži.
"Bola to dráma až do konca, všetky zápasy boli fantastické. Chcem pochváliť všetkých chalanov, ale najmä Norberta Gombosa v záverečnom zápase, Vieme, aký je bojovník a čoho je schopný. Išiel úplne nadoraz a patrí mu velikánska vďaka za víťazný tretí bod," skonštatoval kapitán slovenského tímu Tibor Tóth pre STVR.
"Atmosféra bola výborná, zvolili sme správny povrch a vyšlo nám aj počasie. Už po štvorhre som veril, že by nám to mohlo vyjsť tak ako pred tromi rokmi v Grécku. Nakoniec ešte Tsitsipas vo výbornom zápase proti Molčanovi vyrovnal, ale rozhodujúci bod sme získali my," dodal Tóth.
Gombos je aktuálne až 353. hráč rebríčka ATP vo dvojhre, napriek tomu v Košiciach zdolal hráča skraja druhej stovky Sakellaridisa (136.), ktorý sa ho snažil zničiť trpezlivým obranným tenisom v dlhých výmenách. Nakoniec však slávili úspech odvaha a ofenzíva v podaní slovenského tenistu.
"Boli to obrovské emócie. Na konci som necítil ani krv v žilách, taký som bol nervózny. Nechcel som dať súperovi ani jednu loptičku zadarmo. Snažil som sa počas celého zápasu zostať pokojný a sústrediť sa na seba. Som rád, že sa mi to podarilo. Toto víťazstvo nie je len moja zásluha, ale celého tímu. A tiež fanúšikov. Musím povedať, že atmosféra v Košiciach bola neuveriteľná," skonštatoval Gombos.
Alex Molčan, ktorý k celkovému víťazstvu prispel hladkým triumfom nad Sakellaridisom v úvodnej sobotnej dvojhre, poznamenal: "Grékov sme zdolali po druhý raz za tri roky. Teraz je to ešte cennejší výsledok, lebo v Košiciach boli v silnejšej zostave. Je to skvelé a tešíme sa na ďalší rok."
I. svetová skupina Davisovho pohára 2026 (NTC, Košice) - sumár:
SLOVENSKO - GRÉCKO 3:2
Alex Molčan - Stefanos Sakellaridis 6:1, 6:1
Norbert Gombos - Stefanos Tsitsipas 6:7 (3), 4:6
Lukáš Pokorný, Miloš Karol - Stefanos Tsitsipas, Petros Tsitsipas 7:6(4), 6:3
Alex Molčan - Stefanos Tsitsipas 6:2, 3:6, 4:6
Norbert Gombos - Stefanos Sakellaridis 6:4, 7:6(4)
Zdroj: SITA.sk - Gréci padli aj po druhý raz. Slováci si zahrajú kvalifikáciu o postup na finálový turnaj DP 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí tenisti si v budúcom roku zahrajú kvalifikáciu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára. Vo víkendovom zápase I. svetovej skupiny v Košiciach Slováci zdolali Grékov po veľkej dráme 3:2, keď rozhodujúci bod vybojoval Norbert Gombos.
Najstarší spomedzi všetkých aktérov na antuke NTC v metropole východu zdolal Gréka Stefanosa Sakellaridisa 6:4, 7:6 (4).
V koncovke druhého setu 36-ročný Gombos pri svojom podaní odvrátil štyri setbaly o 14 rokov mladšieho súpera a napokon ho definitívne zlomil v tajbrejku. Po 126 minútach premenil prvý mečbal a pripísal si jubilejné desiate víťazstvo vo dvojhre v tejto prestížnej mužskej tímovej súťaži.
Veľký bojovník
"Bola to dráma až do konca, všetky zápasy boli fantastické. Chcem pochváliť všetkých chalanov, ale najmä Norberta Gombosa v záverečnom zápase, Vieme, aký je bojovník a čoho je schopný. Išiel úplne nadoraz a patrí mu velikánska vďaka za víťazný tretí bod," skonštatoval kapitán slovenského tímu Tibor Tóth pre STVR.
Veril už po štvorhre
"Atmosféra bola výborná, zvolili sme správny povrch a vyšlo nám aj počasie. Už po štvorhre som veril, že by nám to mohlo vyjsť tak ako pred tromi rokmi v Grécku. Nakoniec ešte Tsitsipas vo výbornom zápase proti Molčanovi vyrovnal, ale rozhodujúci bod sme získali my," dodal Tóth.
Gombos je aktuálne až 353. hráč rebríčka ATP vo dvojhre, napriek tomu v Košiciach zdolal hráča skraja druhej stovky Sakellaridisa (136.), ktorý sa ho snažil zničiť trpezlivým obranným tenisom v dlhých výmenách. Nakoniec však slávili úspech odvaha a ofenzíva v podaní slovenského tenistu.
Pokoj a koncentrácia
"Boli to obrovské emócie. Na konci som necítil ani krv v žilách, taký som bol nervózny. Nechcel som dať súperovi ani jednu loptičku zadarmo. Snažil som sa počas celého zápasu zostať pokojný a sústrediť sa na seba. Som rád, že sa mi to podarilo. Toto víťazstvo nie je len moja zásluha, ale celého tímu. A tiež fanúšikov. Musím povedať, že atmosféra v Košiciach bola neuveriteľná," skonštatoval Gombos.
Druhý raz za 3 roky
Alex Molčan, ktorý k celkovému víťazstvu prispel hladkým triumfom nad Sakellaridisom v úvodnej sobotnej dvojhre, poznamenal: "Grékov sme zdolali po druhý raz za tri roky. Teraz je to ešte cennejší výsledok, lebo v Košiciach boli v silnejšej zostave. Je to skvelé a tešíme sa na ďalší rok."
I. svetová skupina Davisovho pohára 2026 (NTC, Košice) - sumár:
SLOVENSKO - GRÉCKO 3:2
Alex Molčan - Stefanos Sakellaridis 6:1, 6:1
Norbert Gombos - Stefanos Tsitsipas 6:7 (3), 4:6
Lukáš Pokorný, Miloš Karol - Stefanos Tsitsipas, Petros Tsitsipas 7:6(4), 6:3
Alex Molčan - Stefanos Tsitsipas 6:2, 3:6, 4:6
Norbert Gombos - Stefanos Sakellaridis 6:4, 7:6(4)
Zdroj: SITA.sk - Gréci padli aj po druhý raz. Slováci si zahrajú kvalifikáciu o postup na finálový turnaj DP 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
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