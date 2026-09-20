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20. septembra 2026
Majsterka Európy Hajduková mieri na svetový šampionát. „Teraz ma čakajú MS, snažím sa na ne koncentrovať“
Tagy: MS v cyklistike
Slovenská juniorka absolvuje v Montreale individuálnu časovku aj preteky s hromadným štartom. Sama sa zatiaľ považuje najmä za tempárku, no tvrdí, že jej nerobia problém ani kopce či ...
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20.9.2026 (SITA.sk) - Slovenská juniorka absolvuje v Montreale individuálnu časovku aj preteky s hromadným štartom. Sama sa zatiaľ považuje najmä za tempárku, no tvrdí, že jej nerobia problém ani kopce či šprint.
Slovenskú cyklistku Karolínu Hajdukovú čakajú na budúci týždeň dva štarty na majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale. Mladá reprezentantka sa najskôr v utorok predstaví v individuálnej časovke junioriek a o tri dni neskôr ju čakajú preteky s hromadným štartom.
Hajduková príde na svetový šampionát s výraznými úspechmi už z mládežníckych kategórií. V roku 2024 získala v Šamoríne titul majsterky Európy v cyklokrose a vlani triumfovala v individuálnej časovke na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Skopje. Tento rok už ako juniorka pridala titul majsterky Slovenska v cestnej časovke. Práve európsky titul a triumf na EYOF označila za svoje doterajšie najvýraznejšie zážitky. „Moje životné preteky boli asi majstrovstvá Európy a EYOF. Majstrovstvá Európy som vyhrala a na EYOF som vyhrala individuálnu časovku,“ povedala Hajduková v rozhovore pre agentúru SITA.
Súboj proti chronometru bude jej prvou disciplínou aj v Montreale. Časovka junioriek je na programe v utorok 22. septembra o 21.15 h slovenského času. Organizátori pripravili 10,7 kilometra dlhú trať s prevýšením 91 metrov. Štart aj cieľ sa nachádzajú v Montreale.
Časovka by pritom mala vyhovovať aj charakteristike slovenskej reprezentantky. Hajduková ešte nechce definitívne povedať, akým typom cyklistky sa v budúcnosti stane, najbližšie má však práve k jazde vo vysokom tempe. „Ešte úplne neviem, ale asi som skôr taká tempárka, časovkárka. Nemám však problém ani s kopcami, ani šprintovať, takže zatiaľ je to také univerzálne,“ charakterizovala svoje prednosti.
Druhý štart ju čaká v piatok 25. septembra. Preteky junioriek s hromadným štartom odštartujú o 20.15 h slovenského času a merajú 80,4 kilometra. Profil bude podstatne náročnejší než pri časovke, keďže na trati čaká cyklistky 1 614 výškových metrov.
Hajduková priznala, že veľké športové ambície ovplyvnili aj jej bežný život a čas strávený s rovesníkmi. „Cyklistika mi určite vzala čas s kamarátmi. Časom som zistila, že sa mi okruh kamarátov zmenšil a zostali tí, ktorí to naozaj chápu. Keď si nájdem čas, idem s nimi von,“ povedala.
Na druhej strane jej šport podľa vlastných slov otvoril možnosti, ku ktorým by sa inak možno nedostala. „Určite mi dala veľa možností, napríklad cestovať po svete, spoznávať nových ľudí, učiť sa jazyky a naučila ma aj disciplíne.“ Dôležitú úlohu v jej doterajšej kariére zohráva rodina. Na otázku, či je jej najväčšou podporou, odpovedala jednoznačne: „Určite áno.“
„Myslím si, že sú na mňa veľmi hrdí. A aj keď sa mi niečo nepodarí, zhodnotíme si, že to môže byť lepšie, a ideme ďalej,“ priblížila Hajduková. Práve čas s rodinou využíva aj na regeneráciu po náročných pretekoch. „Moja najlepšia regenerácia je, keď si doma pustím film, ľahnem si do postele a pozerám ho s rodinou. Alebo poriadny strečing či prechádzky, keď sú preteky ľahšie.“
Hajduková má pritom pred sebou ešte dlhú cestu a neskrýva ani veľké dlhodobé ambície. Na otázku, či ju viac láka olympiáda alebo ženská Tour de France, si medzi nimi vyberať nechcela. „Určite oboje. Teraz ma však čakajú majstrovstvá sveta, takže sa snažím koncentrovať na ne,“ povedala slovenská reprezentantka.
Svetový šampionát v cestnej cyklistike sa v Montreale začne v nedeľu 20. septembra a vyvrcholí o týždeň neskôr pretekmi mužskej elity. Hajduková bude o medaily bojovať v utorok v časovke a v piatok v pretekoch s hromadným štartom.
Zdroj: SITA.sk - Majsterka Európy Hajduková mieri na svetový šampionát. „Teraz ma čakajú MS, snažím sa na ne koncentrovať“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskú cyklistku Karolínu Hajdukovú čakajú na budúci týždeň dva štarty na majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale. Mladá reprezentantka sa najskôr v utorok predstaví v individuálnej časovke junioriek a o tri dni neskôr ju čakajú preteky s hromadným štartom.
Hajduková príde na svetový šampionát s výraznými úspechmi už z mládežníckych kategórií. V roku 2024 získala v Šamoríne titul majsterky Európy v cyklokrose a vlani triumfovala v individuálnej časovke na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Skopje. Tento rok už ako juniorka pridala titul majsterky Slovenska v cestnej časovke. Práve európsky titul a triumf na EYOF označila za svoje doterajšie najvýraznejšie zážitky. „Moje životné preteky boli asi majstrovstvá Európy a EYOF. Majstrovstvá Európy som vyhrala a na EYOF som vyhrala individuálnu časovku,“ povedala Hajduková v rozhovore pre agentúru SITA.
Súboj proti chronometru bude jej prvou disciplínou aj v Montreale. Časovka junioriek je na programe v utorok 22. septembra o 21.15 h slovenského času. Organizátori pripravili 10,7 kilometra dlhú trať s prevýšením 91 metrov. Štart aj cieľ sa nachádzajú v Montreale.
Časovka by pritom mala vyhovovať aj charakteristike slovenskej reprezentantky. Hajduková ešte nechce definitívne povedať, akým typom cyklistky sa v budúcnosti stane, najbližšie má však práve k jazde vo vysokom tempe. „Ešte úplne neviem, ale asi som skôr taká tempárka, časovkárka. Nemám však problém ani s kopcami, ani šprintovať, takže zatiaľ je to také univerzálne,“ charakterizovala svoje prednosti.
Druhý štart ju čaká v piatok 25. septembra. Preteky junioriek s hromadným štartom odštartujú o 20.15 h slovenského času a merajú 80,4 kilometra. Profil bude podstatne náročnejší než pri časovke, keďže na trati čaká cyklistky 1 614 výškových metrov.
Hajduková priznala, že veľké športové ambície ovplyvnili aj jej bežný život a čas strávený s rovesníkmi. „Cyklistika mi určite vzala čas s kamarátmi. Časom som zistila, že sa mi okruh kamarátov zmenšil a zostali tí, ktorí to naozaj chápu. Keď si nájdem čas, idem s nimi von,“ povedala.
Na druhej strane jej šport podľa vlastných slov otvoril možnosti, ku ktorým by sa inak možno nedostala. „Určite mi dala veľa možností, napríklad cestovať po svete, spoznávať nových ľudí, učiť sa jazyky a naučila ma aj disciplíne.“ Dôležitú úlohu v jej doterajšej kariére zohráva rodina. Na otázku, či je jej najväčšou podporou, odpovedala jednoznačne: „Určite áno.“
„Myslím si, že sú na mňa veľmi hrdí. A aj keď sa mi niečo nepodarí, zhodnotíme si, že to môže byť lepšie, a ideme ďalej,“ priblížila Hajduková. Práve čas s rodinou využíva aj na regeneráciu po náročných pretekoch. „Moja najlepšia regenerácia je, keď si doma pustím film, ľahnem si do postele a pozerám ho s rodinou. Alebo poriadny strečing či prechádzky, keď sú preteky ľahšie.“
Hajduková má pritom pred sebou ešte dlhú cestu a neskrýva ani veľké dlhodobé ambície. Na otázku, či ju viac láka olympiáda alebo ženská Tour de France, si medzi nimi vyberať nechcela. „Určite oboje. Teraz ma však čakajú majstrovstvá sveta, takže sa snažím koncentrovať na ne,“ povedala slovenská reprezentantka.
Svetový šampionát v cestnej cyklistike sa v Montreale začne v nedeľu 20. septembra a vyvrcholí o týždeň neskôr pretekmi mužskej elity. Hajduková bude o medaily bojovať v utorok v časovke a v piatok v pretekoch s hromadným štartom.
Zdroj: SITA.sk - Majsterka Európy Hajduková mieri na svetový šampionát. „Teraz ma čakajú MS, snažím sa na ne koncentrovať“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS v cyklistike
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