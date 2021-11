Gréci sprísňujú opatrenia, na pracovisku budú povinné rúška a upravia sa otváracie hodiny

Dvojnásobne vyššie úmrtia

22.11.2021 (Webnoviny.sk) - Grécko zavádza rozsiahle protipandemické opatrenia, ktoré majú zmierniť prudký nárast prípadov ochorenia COVID-19 a súvisiacich úmrtí.Vládne nariadenie, ktoré platí do 6. decembra, dáva povinnosť nosenia rúšok na pracoviskách, upravuje otváracie hodiny vo verejnom a súkromnom sektore a povoľuje dospelým vstup do vnútorných rekreačných a zábavných priestorov len, keď majú potvrdenie o očkovaní alebo nedávnom zotavení sa z choroby.Opatrenia sa týkajú priestorov ako sú bary, reštaurácie, kiná a múzeá. Kapacitné obmedzenia a reštrikcie pri vstupe platia aj pre súdy a náboženské miesta.Obsadenosť lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti pre pacientov s COVID-19 presiahla 90 percent. Úmrtia od októbra vzrástli na najvyššiu úroveň za pol roka a sú takmer dvojnásobne vyššie ako je priemer v Európskej únii.Vláda zatiaľ odmieta návrat k všeobecnému lockdownu. Minister zdravotníctva Thanos Plevris však uviedol, že súčasné obmedzenia o dva týždne prehodnotia.„Sú to naši neočkovaní spoluobčania, ktorí sú veľmi chorí, sú prijatí na oddelenia intenzívnej starostlivosti a zomierajú,“ povedal pre súkromnú televíziu Antenna a doplnil, že očkovaní nevyžadujú takú úroveň ochrany ako neočkovaní. Zhruba tretina obyvateľstva Grécka a štvrtina dospelých zostáva neočkovaná proti koronavírusu.V Grécku tiež už padli prvé vážne obvinenia v súvislosti s podvodnými očkovacími certifikátmi. Prokurátor vzniesol obvinenia z trestného činu a priestupku voči viac ako 40 ľuďom v strednom Grécku, ktorí sa údajne zapojili do operácie s predávaním falošných dokumentov neočkovaným ľuďom. Obvinenia sa týkajú účasti v zločineckej organizácii a prania špinavých peňazí.