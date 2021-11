Slovenskí maloobchodníci bijú na poplach, ďalší lockdown nemusia prežiť

Zatvorenie prevádzok nie je riešením

Na vytvorenie schém bol dostatok času

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí maloobchodníci bijú na poplach a tvrdia, že ďalší lockdown nemusia prežiť. Zo skúseností vedia, že tri týždne stačiť nebudú a prevádzky maloobchodu tak budú pravdepodobne zatvorené dlhšie.Naviac v období, ktoré je pre obchodníkov kritické, keďže bežne tržby za posledné týždne pred Vianocami môžu predstavovať aj štvrtinu celoročných tržieb. Konštatovala to v pondelok Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM).Len dnes (22.novembra, pozn. redakcie) vstúpili do platnosti v SR prísnejšie opatrenia a bez toho, aby dostali podľa obchodníkov šancu, uvažuje vláda o kompletnom zatvorení krajiny tak, ako to poznáme z predchádzajúcich vĺn.„Situácia je kritická, ale nesúhlasíme s tým, že zatvorenie našich prevádzok je riešenie,“ uviedol predseda ISKM Daniel Krakovský. Ponechaním otvorených fabrík a tiež supermarketov príde podľa obchodníkov k zvýšeniu koncentrácie ľudí na jednom mieste, pričom otvorením v režime OP by Slovensko dosiahlo, že sa zákazníci rozptýlia a nebudú sa koncentrovať, čo je menej rizikové.Už dlhšie maloobchod eviduje zmenu v spotrebiteľskom správaní, kedy ľudia v nákupných centrách netrávia voľný čas, naopak prídu, nakúpia a odchádzajú. Napriek úvahám o zatváraní obchodov a služieb neexistuje podľa obchodníkov debata o forme odškodnenia maloobchodu ani návrhy riešení, ako tejto situácii do budúcna zabrániť.„Na vytvorenie jasných pravidiel a schém, ktoré pomôžu pri zavedených opatreniach kompenzovať straty obchodníkov, pritom bolo už komfortne veľa času. Nemôžeme žiť s myšlienkou, že sa jedná o prvý lockdown a ďalšie po ňom budú prípadne nasledovať, pretože to môže skončiť opätovným zatvorením na štyri mesiace ako v druhej vlne. Ani tam zatvorenie prevádzok nemalo vplyv na stav našich nemocníc, ktoré sa začali spamätávať až po dvoch mesiacoch,” dodala ISKM.Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 100 nepotravinových maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov. Maloobchod zamestnáva v SR približne 300-tisíc ľudí.